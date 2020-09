Zweites Leben für Heizlüfter und Videorekorder

Sömmerda. Repair-Café in Sömmerda ist auf großen Anklang gestoßen. Zweites Leben nicht nur für Heizlüfter und Videorekorder.

Der Heizlüfter von Herbert Mohaupt aus Gangloffsömmern hat immer gute Dienste geleistet. Nun aber will das zweistufige Gerät, das noch aus DDR-Zeiten stammt, einfach nicht mehr. Der Aufruf für das Repair-Café in der vergangenen Woche kam da gerade recht, und so machte sich Herbert Mohaupt zusammen mit seiner Frau auf nach Sömmerda.