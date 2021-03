Vogelgrippe per Tiertransporter nach Thüringen gekommen - Landesweite Stallpflicht noch offen

Erfurt/Düsseldorf Die Vogelgrippe ist mit einem Tiertransporter aus Nordrhein-Westfalen nach Thüringen gekommen. Noch ist unklar, ob es eine landesweite Stallpflicht geben wird.

Die Vogelgrippe hat sich nach Informationen des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums über einen Betrieb aus der Nähe von Paderborn nach Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern ausgebreitet. Das teilte das Ministerium am Montag bei einer Online-Pressekonferenz mit.

Nach dem Ausbruch in einem Legehennenbetrieb am 20. März bei Paderborn seien infizierte Tiere per Lastwagen in andere Bundesländer gebracht und dort vermarktet worden. Dass sie infiziert waren, war damals noch nicht bekannt. Ein Abteilungsleiter aus dem Umweltministerium, Michael Hülsenbusch, sprach von einem aus der Corona-Pandemie bekannten Superspreader-Ereignis. "Hier über Handelswege, die aber nicht verboten sind", sagte Hülsenbusch.

Die Handelswege für die lebenden Tiere seien nachverfolgt worden. "In 50 von 152 Betrieben gab es Ausbrüche. Es liegt aber noch kein abschließendes Ergebnis vor", so der Abteilungsleiter. Zusammen mit dem Bund müsse jetzt geprüft werden, ob in Zukunft bei einem Ausbruch der Vogelgrippe mit Hilfe einer Tierseuchen-Eilverordnung die Handelstätigkeit untersagt werden könne.

Landesweite Stallpflicht noch unklar

Trotz des Ausbruchs der Geflügelpest in mindestens vier Thüringer Landkreisen ist bislang unklar, ob im Freistaat bald eine landesweite Stallpflicht für Hühner, Enten, Gänse oder Puten von Geflügelhaltern gilt. Mit dem Thema werde sich am frühen Abend der zur Eindämmung der Tierseuche gebildete Landeskrisenstab befassen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag auf Anfrage. Das Ministerium will nach jetzigem Stand keine Empfehlung für eine landesweite Stallpflicht anordnen, sondern dies die Veterinärämter der Landkreise entscheiden lassen.

Von dem Ausbruch der Geflügelpest, im Volksmund auch Vogelgrippe genannt, sind laut Ministerium mindestens 21 Halter von Geflügel in den Kreisen Weimarer Land, Sömmerda, Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Erfurt betroffen. Dort wurde das für Tiere hochansteckende Influenza-Virus H5N8 nachgewiesen. Mehrere Hundert Tiere wurden nach Angaben des Ministeriums deswegen bereits getötet werden, um eine Weiterverbreitung des Virus einzudämmen.

Verschiedene Landkreise haben Allgemeinverfügungen erlassen, in denen Tierhalter aufgefordert werden, Geflügel in den Stall zu sperren. Das Ministerium hält eine landesweite Stallpflicht nicht unbedingt für notwendig, weil das Ausbruchsgeschehen klar zu begrenzen und nicht diffus - wie bei der Übertragung durch Wildvögel - sei.