Von Lawine getötete Thüringer: Land sichert Angehörigen Hilfe zu

Bestürzung und Trauer herrschen in der 500-Einwohner-Gemeinde Hauteroda im Kyffhäuserkreis. Zwei Menschen aus dem Ort, eine 35-jährige Frau und ihre siebenjährige Tochter, starben bei einem Lawinenunglück in Südtirol.

Das Dorf befinde sich in einer Schockstarre, bestätigt der Ortschaftsbürgermeister Norbert Eichholz im Gespräch mit dieser Zeitung. „Solch ein Unglück ist immer furchtbar, es macht aber natürlich zusätzlich betroffen, wenn es jemanden aus dem eigenen Ort trifft“, sagt Eichholz, der selbst eine siebenjährige Enkelin hat. Es sei schrecklich, wenn das Schicksal so zuschlage.

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich am Sonntag schockiert über die traurige Nachricht. „Hier wurde großes Leid über eine Familie gebracht, die einfach ihren wohlverdienten Winterurlaub machen wollte“, sagte er.

Siebenjährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen

Die Lawine hatte sich am Samstag auf etwa 3000 Metern Höhe gelöst und war auf die Piste in das tiefer gelegene Skigebiet Schnalstal am Teufelseck gerast. Einen Kilometer lang und 200 Meter breit soll das Schneebrett nach Berichten italienischer Medien gewesen sein. Die Schneemassen begruben die Thüringer offenbar vor den Augen des unverletzten Familienvaters.

Die Mutter sei nach Angaben der italienischen Behörden noch am Unglücksort gestorben. Ihre Tochter wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Trient gebracht, wo sie später ihren schweren Verletzungen erlag.

Auch eine Familie aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen wurde verschüttet. Während der Vater und sein elfjähriger Sohn verletzt gerettet werden konnten, starb die siebenjährige Tochter noch am Unglücksort.

Ramelow sichert Angehörigen Hilfe zu

Die betroffene Familie sei in Hauteroda als hilfsbereit bekannt, sagte Bürgermeister Norbert Eichholz. „Wenn Hilfe gebraucht wurde, waren sie da.“ Sie hätten in dem Ort ein Haus ausgebaut. „Wir werden schauen, wie wir der Familie in dieser Situation helfen können“, sagte der Bürgermeister. Auch Ramelow versicherte, dass die Landesregierung den Angehörigen Hilfe anbieten werde.

