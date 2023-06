Warum eine Auszubildende die Hotelchefin ablösen will

Oberhof. Das Panorama-Hotel in Oberhof trotzt dem Fachkräftemangel im Gastgewerbe. 54 Auszubildende aus acht Ländern arbeiten dort – und sie haben Zukunftspläne.

„Ich will irgendwann ihren Job“. Als Bionda Börner auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen diesen Satz sagt, ist Jaqueline Schambach überrascht, aber nicht empört. Die Direktorin des Ahorn-Panorama-Hotels gesteht, sogar erfreut gewesen zu sein. „Manche junge Leute wissen oftmals nicht, was sie vorhaben, leben in den Tag hinein. Da ist mir eine solche Aussage doch viel, viel lieber.“

Der Studentin aus Bad Lobenstein ist es inzwischen fast ein wenig unangenehm, auf die Worte angesprochen zu werden. „Habe ich das wirklich gesagt?“, fragt sie die lächelnd nickende Jacqueline Schambach am Rande des 1. Azubi-Tages unter dem Motto „Panorama international.“ Den moderierte die 22-Jährige, die dual BWL mit Schwerpunkt Tourismus-Management studiert, im ehrwürdigen, traditionsreichen Haus mit seinen 442 Zimmern, fachkundig, einfühlsam und witzig. Unterstützt wurde sie dabei von Lara Sophie-Fürle und Justin Möller.

Großes Lob für die vietnamesischen Lehrlinge

Sie zählen zu den 54 Azubis aus acht Ländern, die derzeit im Panorama ihre praktische Ausbildung absolvieren und in Eigeninitiative vor Verwandten, Bekannten, Freunden und Geladenen die verschiedenen Stationen der bisherigen Ausbildungszeit vorgestellt haben. Das krönten sie mit einer genussvollen, mehrgängigen, kulinarischen Reise durch die Nationen Aserbaidschan, Dänemark, Deutschland, Indien, Madagaskar, Tadschikistan, Ukraine und Vietnam.

„Ich bin ungemein stolz“, sagt Jacqueline Schambach und verweist darauf, dass das Haus 2018 noch gar keine Auszubildenden hatte. Das änderte sich nach der Übernahme durch Ahorn aber schnellstens. 18 Azubis lernen in diesem Jahr aus, 14 wollen nach abgeschlossener Lehre als Koch, Hotel- oder Restaurantfachleute bleiben. „Hält dieser Trend an, ist mir vor der Zukunft des Gastgewerbes nicht bange“, so Schambach, die im Herbst 20 neue Auszubildende aus der Generation Z – die um die Jahrtausendwende geborenen jungen Erwachsenen – aufnimmt. Wichtig sei, dass sie fachlich neugierig sind, die ausländischen Lehrlinge die Sprache lernen möchten. „Und wir müssen sie auf diesem Weg unterstützen, ihnen täglich Wertschätzung entgegenbringen.“

Regelmäßig gibt es Perspektiv-Gespräche

Jene 54, die mit rund 400 weiteren Azubis aus dem Bundesland aktuell alle ihre theoretische Ausbildung im Kompetenzzentrum des Deutschen Hotel - und Gaststättenverbandes in Erfurt absolvieren, würde sie jedenfalls auch gern behalten. „Regelmäßig finden deshalb jetzt schon Perspektiv-Gespräche statt.“

Lely Houng und Kha Le Ho aus Vietnam wollen auf jeden Fall bleiben. Beide im 3. Lehrjahr, haben sie sich im Panorama-Ahorn kennen und lieben gelernt. Sie Restaurantfachfrau, er Koch, wohnen sie – wie alle anderen Azubis – etwa hundert Meter entfernt vom Arbeitsplatz kostenfrei im Wohnheim. Dort hat ebenfalls Hantanirina Rohy Fy-Tiavina aus Madagaskar ihr neues Zuhause.

Die 26-Jährige kam als Au-Pair-Mädchen aus dem afrikanischen Inselstaat nach Deutschland und ist in Thüringen auch im dritten Jahr immer wieder vom Schnee fasziniert. Den kannte Diyar Majid-Karim ebenfalls nur von Bildern. Er war wegen des Krieges aus dem Irak geflüchtet, lange im Asylheim in Ohrdruf untergebracht. Mit Hilfe eines Betreuers hatte er sich erfolgreich im Panorama beworben, dort unter anderem im Housekeeping gearbeitet. Mittlerweile ist er nach anfänglichen Problemen die unterstützende, verantwortungsvolle Kraft der Hausdame. „Ich bewundere die Menschen, die teilweise tausende Kilometer entfernt von der Heimat arbeiten und leben“, so Jacqueline Schambach. „Und dabei – wie die Vietnamesen – immer respektvoll und höflich sind.“

Vorliebe für ausgefallene und trickreiche Pasta-Gerichte

Der Heimat stets nah ist Moritz Krüger. Er kommt aus Schmiedefeld am Rennsteig, einer Gemeinde rund 15 Kilometer entfernt von Oberhof. Er hatte von klein auf den Wunsch, Koch zu werden. Den erfüllt sich der 21-Jährige mit Vorliebe für „ausgefallene, trickreiche Pasta-Gerichte“ nun. Wohin es ihn später zieht? Ans Meer? In die Berge? Aufs Schiff? „Mal sehen, alles ist möglich. Viel ausprobieren möchte ich.“ Die Grundlagen dafür, um dann eventuell in die weite Welt zu ziehen, holt er sich in Thüringen.

Staunend erlebte auch Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee den genussreichen Termin. „Man isst nicht nur gut, sondern lernt, wie verschiedene Kulturen denken, leben, sich unterstützen.“ Und er sinniert, wie schön es doch wäre, wenn so ein Miteinander überall auf dieser Erde funktionieren würde.

Bionda Börner lächelt. Im Herbst ist sie fertig mit dem Studium. In welche Richtung ihre Reise dann führt, ist noch offen. Mit dem Platz auf dem Chef-Stuhl im Panorama hat es jedenfalls noch etwas Zeit.