Keine Angst vor Apps und Co.: Wie sich Thüringer Senioren die digitale Welt erschließen können

Erfurt. Anja Fischer vom Thüringer Projekt „Aktiv mit Medien“ gibt Tipps, wie sich Senioren in die digitale Welt reinfuchsen.

Anja Fischer ist Medienpädagogin beim Projekt „Aktiv mit Medien – Medienmentoren für Senioren“ des Erfurter Mit Medien e.V. Die Initiative möchte älteren Menschen die ersten Schritte in die digitale Welt erleichtern, indem sie Medienmentoren ausbildet, Workshops anbietet und Infomaterial bereitstellt.

Frau Fischer, Jahrzehnte nach der Einführung des Internets fällt es einem Teil der älteren Leute immer noch schwer, die digitale Welt für sich zu erobern. Warum?

Viele Senioren haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie sind nicht mit den Geräten aufgewachsen. Außerdem ist die Bedienung von Smartphones und dergleichen für ältere Menschen eben nicht intuitiv, wie oft behauptet. Wer zuvor ein Tastentelefon in der Hand hatte, der drückt zum Beispiel oft viel zu lange auf den Homebutton, den Nachhause-Knopf, wie wir ihn nennen. Und völlig unerwartet meldet sich dann der Sprachassistent. Das verunsichert natürlich. Außerdem haben viele Senioren Angst vor versteckten Kostenfallen. Dass sie auf Felder oder Links kommen, über die man ungewollt ein Abo abschließt.

Wie kann es gelingen, Berührungsängste abzubauen?

In unseren Kursen versuchen wir erst einmal herauszukitzeln, was die Senioren konkret wollen. Die Geräte können ja ganz viel. Oft ist es der Kontakt zu Familien und Freunden. Sie wollen zum Beispiel an der Familiengruppe teilhaben, die bei einem Messenger-Dienst wie Whatsapp oder Signal eingerichtet wurde. Vor diesen Anwendungen haben am Anfang viele Angst. Aber wenn man ihnen zeigt, wie einfach diese Apps zu bedienen sind, haben die meisten ganz schnell ein Erfolgserlebnis. Es gibt aber auch noch viele weitere Vorteile: Man kann sich beispielsweise Wege sparen und wichtige Informationen wie die Öffnungszeiten der Ärzte oder die Busfahrzeiten abrufen.

Wenn sich Senioren in die digitale Welt eingefuchst haben, was sind dann Ihre Lieblings-Apps?

Kommunikation, das In-Kontakt-Bleiben, ist bei allen Altersgruppen das Hauptthema. Aber auch Spiele, Mediatheken, Wetter-, Tank- und Navi-Apps sind interessant für Senioren. Nicht zu vergessen die Medikamenten-Einnahme-Applikationen. Letztlich ist es das A und O, aus den Millionen App-Angeboten die für sich passenden herauszufiltern.

Senioren, die sich digitales Know-how aneignen, erobern sich auch Selbstwirksamkeit zurück.

Auf jeden Fall, vor allem wenn man ihnen gleich am Anfang die Ängste nimmt und auch auf die digitalen Risiken und Gefahren eingeht. Wenn man zum Beispiel im Google-Play-Store, dem digitalen App-Laden von Google, keine Zahlungsmöglichkeit hinterlegt, dann kann man auch nur kostenfreie Apps herunterladen. Die alte Redensart, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist Quatsch. Natürlich muss man üben. Und Senioren brauchen dabei Hilfe.

Und was machen die, die keine Verwandten oder Freunde fragen wollen oder können?

Meine Kollegin Sandra Harkensee und ich bilden seit 2017 Medienmentoren in den einzelnen Landkreisen aus. Eine Übersicht über die Standorte bietet unsere Website mitmedien.net/aktiv-mit-medien. Es gibt zwar noch ein paar Lücken, aber in diesem Fall kann man uns gern unter 0361 2218119 anrufen, und wir versuchen dann zu vermitteln. Außerdem haben wir die Broschüre entwickelt „Einstieg leicht gemacht. Die Welt des Smartphones“. Diese und weitere Materialien kann man auf der Internetseite amm-lerninsel.de einsehen.

Wie viel Prozent der älteren Menschen sind immer noch weitgehend abgeschnitten vom Internet?

Die sogenannte Studie D21-Digital-Index zeigt leider, dass Thüringen bei der Nutzung des stationären und mobilen Internets den letzten Platz belegt. Das liegt natürlich auch am hohen Durchschnittsalter. Wobei wir hier auch mit am stärksten zulegen.

Auch unsere Zeitung unterbreitet E-Paper-Angebote. Aber vielen Lesern ist das Erlebnis Papier sehr wichtig. Wie kann man Sie mit der Digitalausgabe vertraut machen?

Es ist sicher sinnvoll, auf die Vorteile hinzuweisen: Man hat ja zum Beispiel nicht so viel Altpapier. Das E-Paper ist dadurch nachhaltiger. Es kann schon am Abend vor dem Erscheinen der gedruckten Zeitung gelesen werden. Man hat die Möglichkeit, die Schrift zu vergrößern oder sich den Text vorlesen zu lassen.

Der ländliche Raum fühlt sich oft abgehängt. Schulen und Kindergärten wurden in den letzten Jahrzehnten geschlossen, der Dorfkonsum und Bäcker ebenso. Könnte die Digitalisierung die Chance sein?

Absolut. Es gibt eine Fülle an Serviceleistungen, die das Internet bietet: von digitalen Sprechstunden über Online-Apotheken und Online-Banking bis hin zum Online-Shopping. Das steht und fällt natürlich auch mit einem sicheren Passwort. Um sich die komplizierten Kombinationen zu merken, empfehlen wir, diese in ein Heftchen zu notieren und zu Hause aufzubewahren. Aber generell gilt: Niemand muss alle Online-Angebote für sich nutzen, sondern pickt sich vielmehr das heraus, was im Alltag Unterstützung bietet. Und nach und nach kommen mit wachsender Sicherheit neue Bereiche dazu – Schritt für Schritt.