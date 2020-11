Bislang steht die Ernennung der Weißen Elster zur „Flusslandschaft des Jahres“ unter keinem guten Stern. So gut wie alle Veranstaltungen mussten bisher coronabedingt abgesagt werden. Umso froher ist Flusslandschaftskoordinator Tilo Wetzel, dass der zweijährige Auszeichnungszeitraum um zwölf weitere Monat verlängert wurde, jetzt also bis 2022 dauert.

Vergeben wird der Titel von den Naturfreunden Deutschlands und dem Deutschen Angelfischerverband. Die Initiatoren sind sich einig, die Weiße Elster ist ein unterschätzter Fluss. Die Entscheidungsträger vor Ort sollten über Kreis- und Ländergrenzen hinweg den Titel nutzen, um die Elster stärker in den touristischen Fokus zu rücken. Dazu sollen etwa neue Wanderwege ausgezeichnet und neue Kanu-Anlegestellen geschaffen werden: Im Burgenlandkreis sind zehn dieser Stellen geplant. In Bad Köstritz ist eine nahe dem Sommerbad angedacht, in Gera eine im Bereich Kantstraße.

Darüber hinaus wollen sich die Naturfreunde Gera im Rahmen der Maßnahmen zum Hochwasserschutz dafür einsetzen, dass an der Franzosenbrücke, flussabwärts auf der rechten Uferseite, ein Campingplatz unter anderem für Radtouristen entsteht. Diese Seite stellt die Weiße Elster vor: ihre touristischen Highlights, tierischen Bewohner und kulturhistorische Anekdoten.

Radeln auf dem Elsterradweg

Der Elsterradweg führt von der Quelle in Tschechien bis zur Mündung bei Halle. Trainierte Radfahrer meistern die rund 250 Kilometer in drei bis vier Tagen. Familienfreundlich wird die Route ab Berga beziehungsweise Wünschendorf. „Perspektivisch soll der Weg möglichst an den Deutschland-Radweg angeschlossen werden“, sagt Tilo Wetzel. Ihm und seinen Naturfreunden schwebt vor, den Pfad als Alternativroute zum Saale-Radweg zwischen Hof und Halle zu etablieren. Ein Vorteil sei, dass man so die Saale-Kaskade umgehe. Die Flusslandschafts-Jahre sollen außerdem genutzt werden, den Elsterradweg weiter auszubauen. Der langgezogene Sachsenberg an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt beispielsweise soll durch eine weniger bergige Streckenführung direkt an der Elster ersetzt werden.

Der Lauf der Weißen Elster Foto: Andreas Wetzel

83 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser

Kulturhistoriker Matthias Prasse hat entlang der Elster 83 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser gezählt. Damit habe man an dem kleinen mitteldeutschen Strom die gleiche Schlösserdichte wie an der Loire. Das seien kulturhistorische Pfunde, mit denen man wuchern müsse. Nahe Schkopau liegt etwa das hübsche Rittergut Ermlitz. Im dortigen Park soll sich der Hausherr und Schriftsteller Johann August Apel Anfang des 19. Jahrhunderts öfters mit Gästen Gespenstergeschichten erzählt haben. Die Gruselstorys mündeten schließlich in sein „Gespensterbuch“, das seinerzeit ein ähnlicher Bestseller war wie die Hausmärchen der Grimms. Es inspirierte Mary Shelley zu ihrem Roman „Frankenstein“ und Carl Maria von Weber zu seiner Oper „Der Freischütz“.

Die Weiße Elster

Länge des Flusses: 257 Kilometer



Quelle: Südöstlich der Stadt Aš im Elstergebirge (Tschechien)



Mündung: bei Halle in die Saale



Größte Städte: Plauen, Greiz, ­Gera, Zeitz, Leipzig, Halle



Touristische Highlights: Elstertalbrücke bei Jocketa, Kurpark Bad ­Elster, Talsperre Pirk, Greiz und seine Schlossbauten, Wünschendorf mit Märchenwald, Veitskirche und historischer Holzbrücke, Gera und das Otto-Dix-Haus, Zeitz und Schloss Moritzburg, die Leipziger Seenlandschaft

Veranstaltungsvorschau 2021

22. März: Die Geraer Naturfreunde planen eine erneute Auftaktveranstaltung zum Weltwassertag.



Ende Mai: Angler-, Flößer- und Kanutenfest in Zeitz



Im Jahr 2021 soll es diverse geführte Wanderungen und Radtouren entlang des Flusses geben.

Rückkehr von Perlmuschel, Biber und Co.

In den vergangenen Jahren haben sich an der Weißen Elster wieder Störche, Eisvögel und Biber angesiedelt, freut sich Elster-Kenner Tilo Wetzel. Am Oberlauf bei Adorf erholen sich dank Rückansiedlung die massiv bedrohten Bestände der Flussperlmuschel – wenn auch ganz langsam. Die etwa zehn Zentimeter großen Muscheln können bis zu 100 Jahre alt werden. Die Elster hatte früher eines der größten Flussperlmuschel-Vorkommen weltweit. „Adorf war Zentrum der Perlenindustrie und später der Perlmuttwirtschaft“, sagt der sächsische Kulturhistoriker Matthias Prasse. Im Grünen Gewölbe beispielsweise befindet sich Elsterperlen-Geschmeide. Mit dem Fischbestand der Weißen Elster sind Biologen noch nicht 100-prozentig zufrieden. Zu den häufigsten Fischen gehören Gründling, Barbe, Döbel, Elritze und Hasel. Es fehlen aber etwa Bachforelle und Äsche. Viele Fischarten siedeln nur in einem vielgestaltigen, natürlichen Flussbett, das die Elster nur bedingt bietet. Außerdem sind längst nicht alle Wehre mit Fischtreppen ausgestattet.

Reizvolle Abschnitte für Wander-, Rad- und Wasserfans

Nach Ansicht Tilo Wetzels ist der Elster-Abschnitt zwischen Plauen und Elsterberg der wohl schönste. Im Steinicht hat sich der Fluss so tief ins Tal eingeschnitten, dass es heute als größtes Klettergebiet des Vogtlandes gilt. Auch versierten Wasserwanderern und Kanuten bietet sich hier, wenn denn die Elster genug Wasser führt, eine spannungs- und erlebnisreiche Tour. Da aber der Wasserstand meist zu niedrig ist, ist geplant, künftig zweimal im Jahr den Abfluss der Talsperre Pirk zu erhöhen und damit den Pegel der Elster: im April und im September. Ein weiterer sehr reizvoller Abschnitt ist der zehn Kilometer lange Flussverlauf zwischen Berga und Wünschendorf.