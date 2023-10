Bis zu 20 Grad erwartet: Mildes Oktoberwochenende für Thüringen

Am Wochenende sollen die Temperaturen auf bis zu 20 Grand ansteigen. Es wird windig (Symbolbild).

Erfurt. Am Wochenende wird in Thüringen nochmal mit milden Temperaturen gerechnet. Aber der Wind weht kräftig.

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich über ein mildes Oktoberwochenende freuen. Die Temperaturen sollen am Samstag auf bis 20 Grad ansteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte.

Der Samstag startet zunächst stark bewölkt, im Laufe des Vormittags kommt es dann jedoch verstärkt zu Auflockerungen. Zwischen Harz und Altmark sowie zwischen Rhön und Südharz wird bis zum Mittag vereinzelt etwas Regen erwartet. Auch in Westsachsen und in Ostthüringen kann es zum Abend zu Schauern kommen. Zudem sei mit teils stark böig auffrischendem Wind aus südlichen Richtungen zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, mit etwas Regen und örtlichem Nebel. Die Temperaturen sinken auf bis 8 Grad herunter.

Am Sonntag wird dann wieder wolkiger bis stark bewölkter Himmel mit vereinzeltem Regen erwartet. Die Temperaturen steigen jedoch wieder auf 15 bis 17 Grad an.

