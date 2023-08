DWD warnt vor stürmischen Böen in Thüringen: Erste Friedhöfe geschlossen

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Abend vor stürmischen Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Erste Friedhöfe wurden bereits geschlossen.

Die Menschen in Thüringen erwartet in den nächsten Tagen stürmisches und regnerisches Wetter. Am Donnerstag wird es westlich der Saale stark bewölkt mit regelmäßigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Östlich der Saale kommt es zu größeren Auflockerungen und etwas Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Bergland bei 16 bis 19 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Abend vor stürmischen Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. In den Kammlagen wird es am Donnerstag durchweg stürmisch.

9.15 Uhr: Aufgrund der Sturmwarnung schließt die Stadt Erfurt am Donnerstag alle Friedhöfe. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleiben "der Hauptfriedhof und die Ortsteilfriedhöfe am Donnerstag, dem 3. August 2023, ganztägig geschlossen". Es bestehe die Gefahr, dass bei starken Sturmböen Äste oder Baumkronen ausbrechen und Personen dadurch zu Schaden kommen. "Die Friedhofsverwaltung bittet um Verständnis für die Entscheidung, denn die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern und Mitarbeitenden hat höchste Priorität." Voraussichtlich ab Freitag, dem 4. August 2023, können der Hauptfriedhof und die Ortsteilfriedhöfe wieder geöffnet werden.