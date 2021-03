Kaltfront bringt über Ostern Regen und Schnee nach Thüringen

Am Ostermontag kann es in Thüringen auch noch mal schneien. (Symbolbild)

Erfurt Temperaturen bis 25 Grad und viel Sonne verwöhnten die Thüringer am Mittwoch. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es über Ostern aber wieder ungemütlich.

Sommergefühle am letzten Märztag in Thüringen: Bei Temperaturen deutlich jenseits der 20-Grad-Marke haben die Thüringer am Mittwoch ordentlich Sonne tanken können. In Jena und dem Stadtgebiet von Erfurt wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Nachmittag 25,6 beziehungsweise 25,5 Grad Celsius gemessen.

Nur geringfügig darunter lag die Temperatur in Dachwig bei Erfurt. Sogar auf dem Rennsteig im Thüringer Wald war es für diese Jahreszeit angenehm mild. Die DWD-Wetterstation auf der 916 Meter hohen Schmücke zeigte 17,2 Grad an, die in Neuhaus 19,4 und die auf dem Kleinen Inselsberg sogar 20 Grad.

Am Ostermontag auch wieder Schnee möglich

Damit ist es am Donnerstag nach den Prognosen der Meteorologen jedoch vorbei. Die Temperaturen sollen nur noch um die zwölf Grad erreichen, bevor im Laufe des Nachmittags eine Kaltfront heranzieht. Diese verspricht ausgesprochene frische Ostern mit Regenschauern und wohl auch der einen oder anderen Schneeflocke.

So erreichen die Temperaturen am Freitag und Samstag nur noch maximal 13 Grad. Jedoch soll es zunächst noch niederschlagsfrei bleiben. In den Nächten kann es auch wieder Frost geben. Richtig ungemütlich wird es wohl am Ostermontag, wo neben den kühlen Temperaturen laut DWD noch Regen und Schnee dazukommen.