Kaltfront "Quasimodo" bringt Graupel, Sturm und Regen nach Thüringen

Am Samstag soll ein Gewitter mit graupelartigem Niederschlag über Thüringen ziehen (Symbolbild).

Erfurt/Leipzig. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes steht Thüringen ein stürmisches Wochenende bevor. Dabei können Gewitter mit graupelartigem Niederschlag für Straßenglätte sorgen.

Die Menschen in Thüringen können sich auf ein windiges Wochenende mit Graupel und Regen einstellen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag mitteilte, zieht aus Richtung Westen bereits im Verlauf des Donnerstags die Kaltfront "Quasimodo" über den Freistaat. Die Höchsttemperaturen liegen bei windstiller Lage und leichtem Schauer zwischen 14 und 16 Grad.

Zum Wochenende hin geht es dann mit Schauern und starken Wind weiter. In den Berglagen kann es am Samstag sogar zu Orkanartigen Böen kommen. Zum Samstagnachmittag zieht dann ein Gewitter mit graupelartigem Niederschlag über Thüringen. Kurzzeitig kann es glatt auf den Straßen werden. Die Höchsttemperaturen am Samstag liegen bei etwa 10 Grad. Zum Sonntag hin wird es dann wieder etwas freundlicher, die Kaltfront lässt nach und die Sonne kommt wieder raus.