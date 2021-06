Schauer und Gewitter in Thüringen – zum Wochenende steigt Unwettergefahr

Erfurt. In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst kühlere Temperaturen sowie Schauer und Gewitter für Thüringen. Am Freitag steigt die Unwettergefahr.

In Thüringen müssen sich die Menschen in den kommende Tagen auf Schauer, Gewitter und Temperaturen bis zu maximal 25 Grad einstellen.

Der Dienstag startet zunächst weitestgehend trocken aber bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei maximal 19 bis 22 Grad, im Bergland zwischen 17 und 20 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter, die am Nachmittag aufkommen, ist mit schwachem Wind von Nordwest bis Nord zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Im Süden gibt es einzelne Schauer. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Am Mittwoch bleibt es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei Werten zwischen 20 und 23 Grad, im Bergland zwischen 16 und 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Donnerstag werden trotz starker Bewölkung keine Niederschläge erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 bis 12 Grad.

Der Donnerstag startet ebenfalls stark bewölkt. Während es am Vormittag weitgehend trocken bleiben soll, kommen in der zweiten Tageshälfte erneut Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen steigen bei schwachem bis mäßigem Wind auf 22 bis 25 Grad, im Bergland auf 17 bis 22 Grad. In der Nacht zum Freitag klingen die Niederschläge gebietsweise ab, bei Temperaturen zwischen 16 und 12 Grad.

Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst lokal mit Unwettergefahr durch Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 23, im Bergland zwischen 16 und 20 Grad.

