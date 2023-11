Schnee- und Verkehrsticker: Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in Thüringen - Gesperrte Straßen und Unfälle

Erfurt. Autofahrer in Thüringen müssen durch Neuschnee und Glätte mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Vielerorts sind Straßen durch liegen gebliebene Lkw blockiert:

Schnee und Schneeschauer erwarten die Thüringer am Dienstag. Dabei bleibt es über den Tag stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Nachmittag wird zeitweise Schneefall erwartet, dann lässt der Niederschlag nach. Es kommt zu Neuschnee zwischen fünf und zehn Zentimetern, in den Hochlagen bis 25 Zentimetern. Verbreitet tritt Glätte auf – bei Höchstwerten zwischen minus ein und ein Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend stark, teils aufgelockert bewölkt. Vereinzelt kommt es zu Schneeschauern. Es kühlt auf Werte zwischen minus vier und minus acht Grad ab. Gebietsweise droht Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch.

Autofahrer müssen sich aufgrund der Witterung auf eingeschränkte Verkehrsverhältnisse einstellen. Im folgenden lesen Sie die Entwicklung der Wetter- und Verkehrslage im Ticker:

28. November

8.31 Uhr: Die Altensteiner Straße ist zwischen Ruhla und dem Abzweig Kissel (L2119) querstehender Lkw.

8.14 Uhr: Auf der A4 Richtung Frankfurt/Main kommt es nach zwei Unfällen zwischen Magdala und Apolda zu Stau.

7.59 Uhr: Im Ilm-Kreis ist die Straße zwischen Möhrenbach und Großbreitenbach (L1047) ist wegen querstehender Lkw blockiert.

7.44 Uhr: Im Landkreis Gotha ist die L1027 zwischen Molschleben und Gierstädt wegen eines querstehenden Lkw gesperrt.

7.40 Uhr: Auf der A38 (Richtung Göttingen) befindet sich zwischen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt eine ungesicherte Unfallstelle.

7.35 Uhr: Auf der B7 Richtung Jena kommt es zwischen Umpferstedt und Frankendorf zu Behinderungen nach einem Unfall.

7.29 Uhr: Im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist die L1026 zwischen Hohleborn und Kleinschmalkalden wegen Schneeglätte blockiert.

7.23 Uhr: Die B84 zwischen Behringen und Reichenbach ist nach einem Unfall gesperrt worden.

7.20 Uhr: Die B247 Richtung Gotha ist zwischen Leinefelde und Kallmerode wegen Bergungsgarbeiten gesperrt.

17.11 Uhr: Im Unstrut-Hainich-Kreis ist die Straße zwischen Nazza und Langula (L1016) wegen liegen gebliebener Lkw gesperrt.

7.08 Uhr: Die B19 ist zwischen Eisenach und Wilhelmsthal wegen eines querstehenden Lkw gesperrt.

7 Uhr: Auf der B281 zwischen Lichte und Abzweig Katzhütte kommt es zu Behinderungen durch mehrere querstehende Lkw.

6.50 Uhr: Auf der A9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz gibt es Stau wegen Bergungsarbeiten, der Verkehr Richtung Berlin wird über den Standstreifen geleitet.

6.48 Uhr: Auf der L1052 zwischen der A4-Abfahrt Erfurt-Ost und Haarberg staut sich der Verkehr nach einem Lkw-Unfall.

6.30 Uhr: Auf der Straße zwischen Luisenthal und dem Abzweig Crawinkel (L3247) staut sich der Verkehr wegen zahlreicher liegen gebliebener Fahrzeuge.

27. November

22.08 Uhr: Auf der B281 sind zwischen Eisfeld und Saalfeld mehrere Lkw liegen geblieben.

22.07 Uhr: Im Landkreis Hildburghausen sind auf der L1134 in einem kurvigen Abschnitt mehrere Fahrzeuge liegen geblieben.

22.05 Uhr: Auf der L1112 gibt es im Landkreis Sonneberg und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, zwischen Scheibe-Alsbach und Katzhütte Einschränkungen wegen mehrerer querstehender Lkw.

22.03 Uhr: Zwischen Oberhof und Zella-Mehlis gibt es auf der L3247 Verkehrseinschränkungen wegen querstehender Lkw. Lastwagen wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

22.01 Uhr: Im Landkreis Sonneberg ist die L1152 zwischen Piesau und Spechtsbrunn durch liegengebliebene Fahrzeuge blockiert.

21.09 Uhr: Am Abend kam es auf der B2 bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) zu einem schweren Verkehrsunfall. Wegen des starken Schneefalls und der glatten Fahrbahn verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.