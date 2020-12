Ab Sonntag stürmisch und teilweise Schneeregen in Thüringen

Zu den Weihnachtsfeiertagen gab es auf dem Brocken im Harz und in Teilen des Thüringer Waldes Schnee.

Am Samstag gibt es in Thüringen bei wenig Niederschlag weiter Temperaturen um den Gefrierpunkt: Höchstwerte sind zwischen 1 und 4 sowie im Bergland von -4 bis 1 Grad möglich. Ab dem Abend kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Kammlagen zu ersten Windböen.

In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf bis -1, im höheren Bergland auf bis -5 Grad. Dabei nehmen die Windböen zu, in den Kammlagen des Thüringer Waldes werden Sturmböen erwartet.

Am Sonntag gibt es dann laut DWD nur noch im Altenburger Land sonnige Auflockerungen. Später gibt es von Westen aufkommend Regen oder Schneeregen, im höheren Bergland Schnee. Die Höchsttemperaturen sollen bei 2 bis 5 Grad liegen, im Bergland bei -3 bis 1 Grad. Weiterhin wird mit "lebhaftem" Wind und mit Sturmböen in den Hochlagen gerechnet.

Am Montag kommt es dann voraussichtlich zeitweise zu Regen oder Schneeregen, im höheren Bergland Schnee. Die Temperatur steigen auf 2 bis 5, im Bergland auf -1 bis 1 Grad.

Sturmtief "Hermine" soll an Thüringen zu großen Teilen eher vorbeziehen

Mitteldeutschland wird dabei von Sturmtief "Hermine" wohl eher verschont bleiben. "Hermine" bewegt sich laut DWD vom Nordatlantik auf Deutschland zu und wird am Wochenende mit heftigen Böen in den Südwesten vor, soll aber den Südosten des Landes eher umgehen. Die Meteorologen sagen für den Sonntag an den Küsten teils schweren Sturm mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer voraus. Auf den Bergen würden schwere Sturmböen und in den Gipfellagen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern erwartet.

Generell sei es ratsam, die Weihnachtsfeiertage zu nutzen, um sich auf den darauffolgenden Sturm vorzubereiten, teilten die Meteorologen mit. Lose Gegenstände auf Grundstücken oder Balkonen sollten befestigt werden. Im Westen und Südwesten sollte Laub aus Abflüssen entfernt werden, damit Regenwasser abfließen könne. Am Montag beruhige sich das Wetter wieder ein wenig, dann sei nur noch in den Berglagen mit Sturmböen zu rechnen.