Unwetter-Ticker: Warnung vor orkanartige Böen - Parks und Friedhöfe vorsorglich geschlossen

Erfurt. Ein Sturmtief zieht von der Nordsee über Dänemark weiter nordostwärts. Die dazugehörige Kaltfront überquert Thüringen am frühen Morgen. Das ist die aktuelle Prognose.

Mittwoch, 16. Februar

21.45 Uhr: Orkanartige Böen mit bis zu 120 km/h

Nachdem der Mittwoch in Thüringen bereits stürmisch war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vereinzelt orkanartige Böen. In der kommenden Nacht können zudem einzelne Gewitter mit Graupel und orkanartigen Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern auftreten. Es bleibt weiterhin stürmisch. In den tieferen Lagen gibt es zunächst Sturmböen mit 85 Stundenkilometern, in der zweiten Nachthälfte auch schwere Sturmböen mit 100 Stundenkilometern. Kurzzeitig kann es auch im Tiefland örtlich zu orkanartigen Böen kommen. In den höheren Lagen kommen durchweg schwere Sturmböen oder orkanartige Böen mit 115 Stundenkilometern vor.

19 Uhr: Straße in Südthüringen wegen Hochwasser gesperrt

Im Landkreis Sonneberg ist die Straße zwischen der B4 und der Stadt Sonneberg wegen Hochwasser voll gesperrt worden.

18.15 Uhr: Kommunen im Kyffhäuserkreis sperren Parks und Friedhöfe vor Sturm

Parks und Friedhöfe sind gesperrt, auf dem Kyffhäuser schon am Mittwochnachmittag keine Besucher mehr eingelassen worden. Ein Sturmtief bedroht den Kyffhäuserkreis. Für den gesamten Landkreis gilt vom späten Mittwochabend bis zum Freitag eine amtliche Sturmwarnung, für einige Regionen sogar Stufe Rot mit einer Warnung vor starken Unwettern mit orkanartige Böen und Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Hier erfahren Sie mehr.

17.07 Uhr: Sturm und Hochwasser in Weimar und im Kreis erwartet

Vor Sturm und Hochwasser haben die Stadt Weimar, die Klassik-Stiftung und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten gewarnt. Friedhöfe und Parkanlagen in Weimar und Umgebung wurden gesperrt und vor deren Betreten dringend gewarnt. Die Stadt bezog in die Schließungen für Donnerstag ausdrücklich die Ortsteilfriedhöfe ein. Mit Verweis auf die Hochwasserzentrale warnte die Stadt vor einem sprunghaften Anstieg des Ilm-Pegels.

16.38 Uhr: Außenbereiche von Erfurter Schwimmhallen am Donnerstag geschlossen

Aufgrund der Sturmwarnung bleiben in Erfurt die Außensauna in der Roland Matthes Schwimmhalle und das Außenbecken in der Schwimmhalle Johannesplatz am Donnerstag geschlossen. Das teilte die SWE Bäder GmbH am Nachmittag mit.

16.29 Uhr: Friedhöfe und Tierpark in Gera geschlossen

Die Geraer Friedhöfe sind ab sofort bis auf Widerruf für Besucher gesperrt. Der Geraer Tierpark bleibt am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Es handele sich hierbei um reine Vorsichtsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, heißt es aus der Stadtverwaltung. Wann die Friedhöfe und der Tierpark wieder geöffnet werden, ist aktuell nicht abschätzbar. Die Stadt Gera bittet um äußerste Vorsicht im Freien und rät davon ab, in den nächsten Tagen öffentliche Anlagen sowie Spielplätze mit Baumbeständen zu betreten. Gleiches gelte für den Stadtwald.

16.23 Uhr: Straße im Wartburgkreis gesperrt

Im Wartburgkreis ist die Straße zwischen Bad Salzungen und Gräfendorf-Nitzendorf wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

16.05 Uhr: Neuer Friedhof Mühlhausen bleibt am Donnerstag geschlossen

Die Stadt Mühlhausen schließt am Donnerstag den Neuen Friedhof aufgrund der amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor orkanartigen Böen. Demnach gilt für ganz Thüringen die Warnstufe drei von vier ab Mittwochabend, 22 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 18 Uhr. Geplante Bestattungen seien auf Wunsch der Angehörigen verschoben worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

15.43 Uhr: Bad Sulza sperrt wegen Sturmwarnung Friedhöfe

Angesichts der Sturmwarnung werden Friedhöfe, Spielplätze, Kurpark und Plätze in der Landgemeinde Bad Sulza gesperrt.

15 Uhr: ThüringenForst warnt vor Orkanböen im Wald

Das derzeit von Westen aufkommende Unwetter soll in mehreren Wellen bis zum Montag Sturm- und sogar Orkanstärke erreichen. Dies gilt insbesondere für die Mittelgebirgslagen wie dem Südharz, dem Thüringer Wald und dem Ostthüringer Schiefergebirge. Die Landesforstanstalt bittet die Bevölkerung, in den nächsten Tagen die heimischen Wälder allgemein zu meiden. Herunterfallende Äste und entwurzelte Bäume können zur akuten Gefahr für Leib und Leben werden. Durch die lange Regenperiode und die milden Temperaturen der letzten Tage können Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln finden in diesen wassergesättigten Böden eine weniger stabile Verankerung. „Zusätzlich sind zahlreiche Bäume durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall geschwächt“, erklärt Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand. Nach einer ersten Schadensaufnahme zu Beginn der nächsten Woche werden die entstandenen Gefahren schnellstmöglich beseitigt. Auch nach Abflauen des Sturmes sollte noch auf den Spaziergang im Wald verzichtet werden, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

14.50 Uhr: Friedhöfe und Park in Gotha wegen Orkanwarnung geschlossen

Aufgrund der vorhergesagten orkanartigen Wetterlage bleiben die Friedhöfe der Stadt Gotha vom Donnerstag bis Freitag für den Besucherverkehr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, müssen alle Trauerfeiern und Beisetzungen ausfallen. Im gleichen Zeitraum bleibt der Bolzplatz in der Bürgeraue geschlossen. Der Herzogliche Park bleibt wegen der Wettervorhersagen bis einschließlich Samstag geschlossen.

14.40 Uhr: Friedhöfe in Sömmerda wegen Sturmwarnung geschlossen

Aufgrund der vorhergesagten kritischen Wetterlage sind die städtischen Friedhöfe in Sömmerda und Ortsteilen für Besucher ab sofort bis auf Widerruf geschlossen, informierte die Stadtverwaltung, die zudem an die Bevölkerung appellierte, Parkanlagen, Friedhöfe und Spielplätze während eines Sturms beziehungsweise Unwetters zu meiden.

14.25 Uhr: Kyffhäuser-Denkmal schließt wegen Sturmgefahr

Der Turm des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf dem Kyffhäuser wie auch die Reichsburganlage sind am Mittwoch, 16. Februar, ab 15.30 Uhr wegen des drohenden Sturms für Besucher gesperrt. Das teilt Heiko Kolbe, der Leiter der touristischen Einrichtung mit. Die Sperrung gilt zunächst für den Mittwoch. Ob und zu welchem Zeitpunkt der Kyffhäuser am Donnerstag wieder besucht werden kann, werde nach aktueller Wetterlage am Morgen entschieden.

14.21 Uhr: Tiergarten und Parks in Eisenberg gesperrt

Wegen des angekündigten orkanartigen Sturms muss der Eisenberger Tiergarten am Donnerstag geschlossen bleiben. Bereits am Mittwochnachmittag sollen die baumreichen Parkanlagen in der Kreisstadt vorsorglich für den Besucherverkehr abgesperrt werden. Ebenso wird das Mühltal am Mittwochabend vorsorglich gesperrt.

13 Uhr: 2000 Sandsäcke gegen Hochwasser in Schleusingen

Im Schleusinger Ortsteil Rappelsdorf im Landkreis Hildburghausen haben zahlreiche Freiwillige 2000 Sandsäcke zur Hochwasserabwehr befüllt. Zuvor hatte die Hochwassernachrichtenzentrale des Landes eine Warnung vor stark ansteigenden Pegelständen der Zuflüsse zur Werra ausgegeben, zu denen auch die durch Schleusingen fließende Schleuse gehört. Derzeit lägen die Wasserstände der Gewässer im Einzugsgebiet der Werra schon flächendeckend über dem langjährigen Mittel. Durch die anhaltenden Niederschläge in Kombination mit der Schneeschmelze würden in der Nacht zum Donnerstag rasch ansteigende Wasserstände erwartet. (dpa)

11.51 Uhr: Fürstlich Greizer Park gesperrt

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen sperrt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bis einschließlich Samstag ihre Parkanlagen und warnt vor dem Betreten dieser. Das teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Zu den Parkanlagen, die von ihr betreut werden, zählt auch der Fürstlich Greizer Park.

11.20 Uhr. Bad Blankenburg sperrt Kurpark, Friedhof und Burg Greifenstein

Aufgrund der Unwetterwarnung hat die Stadt Bad Blankenburg ab heute Nachmittag vorsorglich den Kurpark, den Friedhof sowie die Burg Greifenstein gesperrt. Die Sperrung gilt einschließlich Donnerstag.

11 Uhr: Egapark und Erfurter Zoo bleiben geschlossen

Auf Grund der Vorabinformation des DWD bleibt auch der egapark Erfurt am 17.02.22 geschlossen. Am Freitag, den 18.02. öffnet der egapark voraussichtlich wieder und freut sich über zahlreiche Gäste am letzten Winterleuchten-Wochenende. Auch der Zoo wird seine Pforten am Donnerstag nicht öffnen.

10.43 Uhr: A71 bei Ilmenau in beiden Richtungen nur eingeschränkt befahrbar

Zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda ist die Autobahn 71 gesperrt für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten, sowie für Wohnmobile, Pkw-Gespanne, Lkw-Gespanne und leichte Lkw mit Hänger.

10.30 Uhr: Erfurt schließt Friedhöfe und sagt Beerdigungen ab

Auf Grund der vorhergesagten orkanartigen Wetterlage bleiben laut Mitteilung der Stadt Erfurt alle städtischen Friedhöfe vom 17. bis 19. Februar 2022 geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus. Es gibt hierfür zeitnahe Ersatztermine, die den Bestattern angeboten werden.

10 Uhr: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sperrt Parks bis einschließlich 19. Februar

Diese Parks und Einrichtungen sind betroffen:

Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein

Dornburger Schlösser und Gärten

Herzoglicher Park Gotha

Fürstlich Greizer Park

Schlosspark Molsdorf

Schlosspark Heidecksburg in Rudolstadt

Terrassengarten Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden

Schlossgarten Schwarzburg

Schlosspark Sondershausen

Garten am Kirms-Krackow-Haus in Weimar

Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach

