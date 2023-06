Temperaturen bis 35 Grad: Erste Hitzewelle rollt auf Thüringen zu

Erfurt. Der Sommer nimmt in Thüringen langsam Fahrt auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst sollen die Temperaturen nächste Woche weit über die 30-Grad-Marke klettern.

Der Sommer hat sich in den letzten Tagen in Thüringen schon von seiner besten Seite gezeigt. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nimmt er in den nächsten Tagen dann noch mal richtig Fahrt auf. So sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen stetig steigen. Bis Sonntag soll das Thermometer bis auf 28 Grad klettern.

Grund dafür sei, dass am Rand eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über Skandinavien, warme Kontinentalluft aus Nordosten einfliese. Durch ein Tief in höheren Luftschichten werde allerdings zunehmend feuchtere und zu Schauern und Gewittern neigende Luft herangeführt. Das bedeute, dass neben der Wärme auch das Gewitterrisiko steige.

Ab Montag soll laut dem DWD dann auch die 30-Grad-Marke in Thüringen überschritten werden. So werden für Montag und Dienstag schon Höchsttemperaturen von 32 Grad prognostiziert. Laut der Langzeitprognose des DWD könnten die Temperaturen im Wochenverlauf sogar auf 35 Grad steigen, was zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unsicher ist, da mit den heißen Temperaturen auch die Gewitterwahrscheinlichkeit steige.

Große Freibad-Karte für Thüringen: Hier kann geplanscht werden

Die schönsten Badeseen in Thüringen