Heftige Gewitter und Starkregen sind am Samstag über Deutschland hinweggezogen. In Thüringen traf es besonders die Region Greiz, wo innerhalb einer Stunde 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unwetter über Thüringen: Region Greiz besonders schwer betroffen

Greiz/Leipzig. In Thüringen sind erste Unwetter am Samstag glimpflich ausgegangen. Am stärksten traf es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zum Nachmittag die Region Greiz, wo innerhalb einer Stunde schätzungsweise etwa 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Vereinzelt habe es auch kleinkörnigen Hagel gegeben. In den übrigen Landesteilen sei die Situation entspannter gewesen. Vor allem für Ostthüringen war vor schwerem Gewitter der Stufe 3 gewarnt worden. Am Nachmittag wurde die Warnung dann aufgehoben, es galten nur noch Unwetterwarnungen der Stufe 2.

Gewitter und kräftiger Regen ziehen über Teile Deutschlands

Besonders stark traf es am Nachmittag den Nordosten. Etwa in Wismar und Umgebung hatten die Feuerwehrleute am Nachmittag rund 65 Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Menschen kamen dabei nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Auch in Lübeck gab es bis zum Nachmittag Dutzende Einsätze. Mehrere Keller seien vollgelaufen, hieß es von der Regionalleitstelle. Nähere Angaben zu den angerichteten Schäden konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Probleme bereiteten die Regenmassen Autofahrern. Auf der Autobahn 20 im Bereich Wismar gab es am Nachmittag drei wetterbedingte Unfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort verloren Autofahrer die Kontrolle und prallten mit ihren Autos gegen die Leitplanken. In allen drei Fällen blieb es bei Blechschäden.

Wetter 20 Zentimeter auf der Fahrbahn

Die „Ostsee-Zeitung“ berichtete auf ihrer Internetseite, dass Gewitter an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zwischen Groß Sarau und Schönberg sowie zwischen dem Kreuz Wismar und der Raststätte Fuchsberg den Verkehr auf der Autobahn 20 zeitweilig zum Erliegen gebracht hätten. Stellenweise habe das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn gestanden.

Der DWD hatte für das Wochenende vor heftigen Gewittern, Hagel und Sturmböen gewarnt. Die höchste Unwettergefahr bestand demnach in einem breiten Streifen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Osten und Südosten über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordhessen bis nach Nord- und Ostbayern.

Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen von bis zu 25 Grad den ganzen Tag über zu Schauern und Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Erst ab Montag gilt keine Unwetterwarnung mehr.

Das könnte Sie auch interessieren: