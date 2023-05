Unwetter über Thüringen hinterlässt überschwemmte Straßen

Die Feuerwehr musste in Kranichfeld Straßen vom Schlamm befreien.

Kranichfeld/Pößneck. In einigen Thüringer Regionen hat es am Montagnachmittag und -abend schwere Gewitter und Regenfälle gegeben, die zu Überschwemmungen und Schlammlawinen führten.

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Montagabend mit Starkregen und Hagel Kranichfeld im Weimarer Land überquert. In der Folge ergoss sich eine Schlammlawine durch die Stadt. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz, um die Straßen von dem Schlamm wieder zu befreien. Mit Schaufeln und Besen versuchten auch die Anwohner, ihre Grundstücke vom Schlamm und dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien.

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Von einem westlich angrenzenden Sonnenblumenfeld oberhalb der Stadt ergoss sich eine Schlammlawine. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Die Schlammlawine lief durch die Sandbergstraße bis hinunter in die Erfurter Straße. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Für die Dauer Aufräumarbeiten, die bis in den Abend andauern, musste die Erfurter Straße gesperrt werden. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Mit Schaufeln und Besen versuchten Anwohner, ihre Grundstücke vom Schlamm und dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Die Straßeneinläufe waren nicht in der Lage, die Wassermassen zu bewältigen. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus In kürzester Zeit waren sie durch Erde zugesetzt und so konnte das Wasser ungehindert weiter in Richtung Bundesstraße 87 laufen. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel ist am Montagnachmittag über Kranichfeld (Weimarer Land) gezogen und hat viel Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr und Anwohner hinterlassen. Das sind die Bilder: Foto: Jörg Bauer

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Die Aufräumarbeiten werden sich voraussichtlich bis Ende nächster Woche hinziehen. Foto: Jörg Bauer / Stadt Kranichfeld

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren die Feuerwehren aus Kranichfeld und Stedten am Montagabend im Einsatz, um die Folgen des kurzen, aber heftigen Unwetters mit Hagel und Schlammlawine zu beseitigen. Foto: Jörg Bauer / Stadt Kranichfeld

Überschwemmungen und Schlammlawinen auch im Saale-Orla-Kreis

Auch in Pößneck war die Feuerwehr nach einem Unwetter am Montagabend im Einsatz. Foto: Marcus Cislak

Auch in Pößneck sorgte Starkregen am Montagabend für Überschwemmungen. Davon betroffen waren das Gewerbegebiet Pößneck-Ost und Bereiche entlang der Bahnstrecke in Richtung Osten.

Des Weiteren ist ein Baumarkt und ein Elektrogroßhandel von den Wasser- und Schlammmassen betroffen. Außerdem musste in Neustadt an der Orla die L2350 in Richtung Dreba wegen einer Schlammlawine gesperrt werden. Auch hier half die Feuerwehr dabei, die Straße wieder vom Schlamm zu befreien.

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Geröll, Schlamm und jede Menge Wasser schießt aus Richtung Wernburg und Bodelwitz die Felder hinab in Richtung Orla/Kotschau-Bach. Foto: Marcus Cislak / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Pößneck-Ost und der Süden sind stark betroffen. Foto: Marcus Cislak / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Der Bodelwitzer Weg wurde gesperrt. Foto: Marcus Cislak / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Bodelwitz wird von Regen- und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Bodelwitz / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Bodelwitz wird von Regen- und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Bodelwitz / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Bodelwitz wird von Regen- und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Bodelwitz / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Bodelwitz wird von Regen- und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Bodelwitz / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Bodelwitz wird von Regen- und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Bodelwitz / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Fotos: Überflutungen nach Starkregen und Schlammlawine in Pößneck Dreba wird von der Feuerwehr von Wasser und Schlammmassen befreit. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke Medien Thüringen

Feuerwehren im Eichsfeld im Einsatz

Die Gewitter sorgten am Montagabend vor allem in der Region zwischen dem Rusteberg und Heiligenstadt für mehrere Feuerwehreinsätze. Burgwalde hatte es erheblich getroffen.

Jedes Mal, wenn es Starkregen gibt, ist ein Feuerwehreinsatz und die Hilfe aller Einwohner gefragt. Der heftige Starkregen hatte wieder einmal Schlamm von den Maisfeldern an der K104 Richtung Autobahnzubringer gespült. Die Straße musste komplett gesperrt werden. Es blieb nichts weiter übrig, als wieder Sandsäcke zu stapeln, um den Schlamm aus dem Dorf herauszuhalten. Ab 19.30 Uhr waren die Burgwalder im Einsatz, gegen 23 Uhr endete dieser.

Unwettereinsatz Burgwalde Unwettereinsatz Burgwalde In Burgwalde waren am Montagabend 17 Feuerwehrleute und die Anwohner damit beschäftigt, Schlamm von Maisfeldern und Wassermassen zu beseitigen. Die Schotten mussten im Dorf aktiviert und Sandsäcke befüllt werden. Es gelang, den Schlamm aus dem Dorf herauszuhalten. Die Straße zum Autobahnzubringer musste voll gesperrt werden. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden. Foto: Feuerwehr Burgwalde

Kleine Abkühlung ohne Regen in Thüringen

In den kommenden Tagen kühlt sich das Wetter in Thüringen ein wenig ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, prägen Wolken das Wetter am Dienstag. Dabei bleibt es aber trocken. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum sommerlich warmen Vortag auf 16 bis 20 Grad, im Bergland auf 13 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch lockert es auf, bei 7 bis 4 Grad bleibt es trocken. Im Bergland sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, größtenteils bleibt es trocken. Mit 13 bis 15 Grad kühlt es im Vergleich zum Vortag etwas ab, im Bergland erreichen die Temperaturen 9 bis 12 Grad.

Die Nacht zu Donnerstag bleibt bei 10 bis 6 Grad trocken. Am Donnerstag selbst ziehen Wolken auf, Regen fällt nicht. Mit 18 bis 20 Grad wird es wieder etwas wärmer, im Bergland werden es 14 bis 17 Grad.

