Viel Wolken, etwas Regen und Schnee zum Wochenstart

Thüringen startet stark bewölkt in die Woche. Im Tiefland kommt es am Montag zu Regen oder Sprühregen, in den höheren Lagen zu geringem Schneefall, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kommt es von Norden her zu leichten Auflockerungen. Im Süden Thüringens und im Thüringer Wald bleibt es laut Voraussage auch am Nachmittag bewölkt mit etwas Schnee und Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 5 Grad in tieferen Lagen und 0 bis minus 2 im Bergland.

Die Sonne komme den ganzen Tag nicht zum Vorschein.

Die Nacht zu Dienstag bleibt wolkig und zunächst trocken. Erst in den Morgenstunden kommt es erneut zu etwas Regen. Schnee gebe es vor allem im Harz, dem Thüringer Wald und im Kreis Eichsfeld. Die Tiefstwerte sinken auf minus 3 bis minus 6 Grad. Der DWD warnt vor Glätte auf den Straßen.