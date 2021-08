Warnung vor teils starkem Gewitter in großen Teilen Thüringens

Erfurt Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag und Montag vor heftigen Regenfällen mit Unwetterpotenzial in großen Teilen Thüringens. Diese Regionen sind betroffen.

In großen Teilen Thüringens muss am Sonntag und auch am Montag mit heftigen Regenfällen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Sonntag eine Vorwarnung heraus. Danach ist im Freistaat mit ergiebigem Regen in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, etwa 15 Uhr, zu rechnen.

Betroffen seien das Altenburger Land, das Eichsfeld, die Kreise Greiz, Nordhausen, Sömmerda, Weimarer Land, Kyffhäuser, Saale-Holzland, Saale-Orla und Unstrut-Hainich. Auch in den Städten Erfurt, Gera, Jena und Weimar könnte es in diesem Zeitraum stark regnen. Auch Gewitter seien möglich.

In einzelnen der genannten Regionen seien bei wiederholten Schauern und Gewittern unwetterartige Niederschlagsmengen von 50 bis 100 Litern pro Quadratmeter möglich. Dabei sei zudem mit Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) und Hagel bis 2 cm Korngröße zu rechnen.

Am Abend gibt es weitere Warnungen vor teils schwerem Gewitter für folgende Gebiete:

Saale-Holzland-Kreis

Kreis Greiz,

Kyffhäuserkreis,

Gera,

Jena

Kreis Sömmerda

Altenburger Land,

Weimarer Land

Kreis Nordhausen

Das Wetter am Montag

Am Montag soll es dann in Thüringen überwiegend bedeckt werden, wiederholt werden Schauer und Gewitter erwartet, örtlich mit Starkregen. Im Norden Thüringens noch länger anhaltend Regen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 18 und 21 ein, im Bergland zwischen 14 und 18 Grad. In Gewitternähe kann es zu Wind- oder Sturmböen kommen. In der Nacht zum Dienstag ziehen die Schauer nach Osten ab, nachfolgend örtlich Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

