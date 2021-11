Weiter trübes Novemberwetter: Es bleibt mild und frostfrei

Bäume spiegeln sich am Morgen bei trübem Wetter: Das derzeitige Wetter bleibt Thüringen auch in den nächsten Tagen erhalten (Archivfoto).

Erfurt. Am trüben Novemberwetter ändert sich vorerst nichts: Die Sonne lässt sich nur selten blicken, es bleibt aber relativ mild.

Das trübe Novemberwetter bleibt Thüringen auch in den nächsten Tagen erhalten. Die Gipfel des Thüringer Waldes sind meist in Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Hin und wieder regnet es ein wenig. Es bleibt zunächst mild und frostfrei.

Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 8 bis 10 Grad, im Bergland zwischen auf 4 bis 8 Grad. Für Freitag und Samstag werden Höchstwerte von 10 bis 13 Grad vorhergesagt, im Bergland liegen sie dann zwischen 8 bis 11 Grad.

