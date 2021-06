Thüringens heißeste Orte – Unwettergefahr am Wochenende

Erfurt. Bis zu 33,9 Grad wurden gestern in Thüringen gemessen. Auch heute wird es wieder heiß. Am Wochenende steigt das Gewitterrisiko.

Das Wetter in Thüringen zeigt sich aktuell hochsommerlich warm. In der Stadt Jena wurden am Donnerstag mit 33,9 Grad die heißeste Temperatur gemessen. Laut wetterkontor.de kletterte das Thermometer in Dachwig (Landkreis Gotha) und in Schwarzburg im Thüringer Wald auf jeweils 33,2 Grad. In Olbersleben im Landkreis Sömmerda war es 32,5 Grad warm, in Krölpa im Saale-Orla-Kreis und in Moorgrund im Wartburgkreis waren es 32,3 Grad.

Der heißeste Ort Deutschlands war der Flughafen Münster/Osnabrück, wo am Donnerstag 35,5 Grad gemessen wurden.

In Thüringen scheint laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch am Freitag überall die Sonne. Erst gegen Mittag zeigen sich die ersten harmlosen Quellwollken. Dadurch besteht am späten Nachmittag im Westen des Freistaates ein geringes Gewitterrisiko. Die Höchsttemperaturen liegen im Flachland bei 35 Grad, im Bergland bei 31 Grad.

Unwetter-Risiko steigt am Wochenende

In der Nacht zum Samstag ist es nur im Westen wolkig, vereinzelt gibt es Schauer und Gewitter. Am Samstag wird es zunächst vielerorts heiter sein. Im Verlauf des Tages nimmt die Bewölkung allerdings zu und örtlich entwickeln sich Schauer oder Gewitter. Mit maximal 35 Grad wird es im Flachland wieder hochsommerlich warm, im Bergland sind es 30 Grad, die die Meteorologen erwarten.

Schauer und Gewitter klingen in der Nacht zum Sonntag ab, teils bleibt es danach wolkig. Am Sonntagnachmittag ist der Himmel über Thüringen wolkig. Im weiteren Nachmittagsverlauf ziehen von Westen her neue Gewitter auf, die dann teils unwetterartig ausfallen können. Die Tageshöchsttemperatur wird bei 33 Grad liegen.

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Das erste Mal seit sechs Jahren war am Donnerstag wieder eine partielle Sonnenfinsternis über Deutschland zu beobachten. Foto: Sascha Fromm

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Weltweit bestaunten Menschen die Sonnenfinsternis. Foto: Sascha Fromm

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen schob sich der Mond bis zu 17 Prozent vor die Sonne. Foto: Sascha Fromm

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Die Sonnenfinsternis sah so aus, als würde der Sonne rechts oben ein Stück fehlen. Foto: Sascha Fromm



So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Für eine Sonnenfinsternis müssen mehrere Faktoren zusammenkommen: Sie kann nur entstehen, wenn Neumond ist (etwa alle 28 Tage) und der Winkel stimmt. Foto: Sascha Fromm

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Denn wegen der Neigung der Mondbahn zieht der Erdtrabant meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Foto: Sascha Fromm

So war die partielle Sonnenfinsternis über Thüringen Pro Jahr gibt es deshalb nur zwei bis maximal vier Sonnenfinsternisse. Die nächste, die auch in Deutschland zu sehen sein wird, wird es am 25. Oktober 2022 geben. Foto: Sascha Fromm



In der Nacht zum Montag entladen sich weitere teils kräftige Schauer und Gewitter im Freistaat. Abgesehen von einzelnen Böen bleibt es schwachwindig.

Die neue Woche startet am Montag laut DWD wechselnd bewölkt, es kommt wiederholt zu Schauern und vor allem am Nachmittag kann es dann auch wieder kräftig gewittern. Die Höchstwerte liegen dann bei 29 Grad, im Bergland sind es 26 Grad.