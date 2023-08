Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für Thüringen heraus

Am Montag könnten in Thüringen schwere Gewitter auftreten. (Archivfoto)

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile Thüringens eine Unwetterwarnung herausgegeben und am Nachmittag und Abends schwere Gewitter angekündigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag eine Unwetterwarnung herausgegeben und warnt vor schweren Gewittern. Die Warnung gelte zunächst für Nord- und Mittelthüringen.

Demnach gebe es am Nachmittag und am Abend einzelne Gewitter, eng begrenzt mit Sturmböen bis 85 km/h, kleinkörnigem Hagel und Starkregen bis 25 l/qm in einer Stunde.

Für die Gebiete für die eine Unwetterwarnung gilt, seien heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Hagel mit Korngrößen um 3 cm nicht auszuschließen.

In der Nacht sollen die Gewitter laut DWD wieder nachlassen.

