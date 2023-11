Windig-böiges Herbstwetter in Thüringen

Erfurt. Bei Temperaturen bis 13 Grad wird es am Donnerstag windig, in den Bergen auch stürmisch. Am Abend breitet sich Regen aus.

Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Bei überwiegend bedecktem Himmel und gebietsweise leichtem Regen klettern die Temperaturen höchstens auf 13 Grad und im Bergland auf 9 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Abend breitet sich der Regen aus. Es weht ein frischer bis starker Wind, in Kammlagen gibt es Sturmböen.

In der Nacht bleibt es regnerisch und leicht windig, in Kammlage böig. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 12 Grad, im Bergland bei 8 Grad.