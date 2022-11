Zum Wochenende erster Schnee in Thüringen erwartet

Am Wochenende könnte es in Thüringen den ersten Schnee geben. Im Hintergrund das Willrodaer Fosthaus. (Archivfoto)

Das schöne Wetter in Thüringen ist erst mal vorbei. Ein Tiefdruckgebiet bringt in den nächsten Tagen nicht nur Regen, sondern laut dem Deutschen Wetterdienst wohl auch den ersten Schnee.

In Thüringen könnte es am Wochenende den ersten Schnee geben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gerät der Freistaat in den nächsten Tagen unter den Einfluss eines Tiefdruckgebietes, welches viel Regen mit sich bringt und bei stetig fallenden Temperaturen wohl auch den ersten Schnee bis in die Niederungen.

So sei es am Mittwoch und Donnerstag verbreitet bedeckt und es gibt zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen steigen nur noch auf maximal elf Grad. Auch am Freitag zeige sich das Wetter laut DWD ähnlich, wobei die Temperaturen weiter zurück gehen.

In der Nacht zum Freitag sei dann auch Frost möglich, so dass der Niederschlag in Schnee übergeht. Vor allem in den Höhenlagen ist dann mit Schnee und glatten Straßen zu rechnen. Nach derzeitigen Prognosen könnte der Schnee aber auch bis in die Tieflagen fallen.

Da es in den folgenden Tagen laut der Langzeitprognose des DWD weiter frostige Nächte und weitere Niederschläge geben soll, wird wohl vor allem in den Höhenlagen weiterer Schnee dazukommen.

