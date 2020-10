Meißner Porzellan hat Weltruhm erlangt. Fast jeder verbindet das weiße Gold in Europa mit Sachsen. Denn dort hatten 1708 der Alchimist Johann Friedrich Böttger und sein Team das Geheimnis der Fertigung weißen Porzellans gelüftet. Das chinesische Monopol darauf war gebrochen. 1710 gründete Sachsenkönig August der Starke die Meißner Porzellanmanufaktur.

Doch Böttger ist kein Sachse, er stammt aus Thüringen. Am 4. Februar 1682 wurde er in Schleiz geboren. Auch der erste Chef der Meißner Manufaktur soll Thüringer gewesen sein. Und überhaupt, über Jahrhunderte war die Region des heutigen Freistaats Thüringen das Gebiet in Europa, in dem die sich geballte Kompetenz der Porzellanherstellung in Hunderten Manufakturen und Betrieben konzentrierte.

Ein Thüringer erfand das weiße Gold

Mit Augenzwinkern spricht am Sonntag Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) davon, dass „wir die Zwangsgeschichte um Herrn Böttger nicht vergessen sollen“. Es war ein Thüringer der das weiße Gold erfunden habe. Zwangsgeschichte deshalb, weil August der Starke den Schleizer 1702 auf der Festung Königstein einsperren ließ, nachdem dieser ihm versichert hatte, Gold herstellen zu können.

Ramelow besuchte Sonntagmorgen die Porzellanmanufaktur der Künstlerin Kati Zorn in Cursdorf (Kreis Saalfeld-Rudolstadt). Denn der Freistaat begeht am Wochenende den 7. Tag des Thüringer Porzellans. Das Datum, wegen der Corona-Pandemie verschoben, hätte nicht besser gewählt sein können. Auf den Tag genau vor 260 Jahren erhielt der ehemalige Priester Georg Heinrich Macheleid die erste Konzession zur Porzellanherstellung im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt. Macheleid lebte in Cursdorf.

In der Manufaktur von Kati Zorn können Touristen und Porzellansammler seit Jahren bestaunen, was entsteht, wenn künstlerisch Porzellan geformt wird. Figuren mit Pfiff sagen die einen, sexy Plastiken die anderen. Die Künstlerin hatte dieses Wochenende die Türen zu ihrem Atelier ebenso weit geöffnet wie 20 weitere Museen und Manufakturen thüringenweitH

Hochwertige Manufakturfertigung mit starken Marken

Bei ihr können Interessierte sich genau ansehen, wie arbeitsintensiv die Fertigung einer Porzellanplastik ist. Mehr als ein halbes Dutzend Formen sind erforderlich, um ihr jüngstes Werk, die Plastik eines Narziss, entstehen zu lassen. Das rechtfertige Preise im dreistelligen Bereich. Massenware sei in Thüringen keine Option, assistiert Bodo Ramelow. Auch er sieht die Zukunft der Porzellanbranche in der hochwertigen Manufakturfertigung mit starken Marken.

Knapp ein Dutzend Einzelkünstler gebe es noch im Freistaat, weiß Ulrike Kaiser, Direktorin der Stiftung Leuchtenburg. Die Stiftung organisiert den Tag des Thüringer Porzellans. Touristen und Interessierten werde die Möglichkeit geboten, die kulturhistorische Geschichte der Herstellung konzentriert zu erleben. Ateliers, Manufakturen und Unternehmen können so neue Kunden gewinnen. Es sei immer interessanter, nicht ein einziges Unternehmen oder einen einzelnen Künstler zu besuchen, sondern den Überblick zu erleben, betont Ulrike Kaiser.

Kulturhistorisch ist dabei ein gutes Stichwort, denn neben all den Anstrengungen, noch existierende Manufakturen und Ateliers am Leben zu erhalten, lagert in Thüringen einen kaum zu fassenden Schatz aus 260 Jahren Porzellanindustrie. Das sind mehr als Hunderttausend Formen und Modelle, die über die Jahrhunderte in den Unternehmen bei der Fertigung entstandenen sind. Sie erzählen Geschichten über den jeweiligen Zeitgeist aber auch über die Kunstfertigkeit früherer Generationen.

Umbau zur Gläsernen Manufaktur

Allein die in der gläsernen Manufaktur in Rudolstadt aufbewahrte Sammlung von Modellen und Formen umfasse ein Vielfaches dessen, was im Besitz der Porzellanmanufaktur Meißen ist, erklärt Jens Walter. Er ist Beauftragter für Thüringer Porzellankultur und arbeitet ehrenamtlich für die Stiftung Leuchtenburg. Die 1762 gegründete Porzellanmanufaktur in Volkstedt bei Rudolstadt wurde 2006 zu einer gläsernen Manufaktur umgebaut und bietet seither einen erlebnisreichen Einblick ins Porzellanhandwerk.

Die Augen von Jens Walter leuchten, wenn er von diesen Schätzen erzählt. Aber es bricht ihm auch das Herz, denn gerade aktuell besteht wieder die Gefahr, dass von einer vor Jahren abgewickelten Manufaktur in der Region Rudolstadt diese teils historischen Modelle und Formen auf dem Müll landen könnten, weil sich niemand findet, der dieses Archiv übernehmen kann. Solche Sammlungen benötigen viel Platz, erklärt Jens Walter.

Zwischen 1900 und 1920 sollen nach seinen Angaben in der Region des heutigen Thüringen bis zu 400 Betrieb und Manufakturen mit der Porzellanfertigung beschäftig gewesen sein. Das technische und technologische Know-how wurde in dieser Region entwickelt. Ende September dieses Jahres gab es nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nur noch sechs Manufakturen der Porzellanfertigung mit 572 Beschäftigten im Freistaat mit einem Gesamtumsatz von 42,8 Millionen Euro.

Weitere elf Betriebe beschäftigen sich mit der Herstellung technischen Porzellans und technischer Keramik und beschäftigen rund 900 Angestellte. Auch dieser Bereich gehöre zur Thüringer Porzellantradition, erklärt Ulrike Kaiser. Dabei gehe es um die Fertigung von Isolatoren, Keramik für die Raumfahrt oder Teile für Motoren oder Bremsbacken von Sportwagen.

„Wir sind das Porzellanland und nicht Sachsen“, betont zum Ende des Manufakturbesuchs bei Kati Zorn in Cursdorf Wolfgang Fiedler vom Kuratorium der Stiftung Leuchtenburg. Es sei schön zu sehen, dass Porzellan nicht nur dröge in der Vitrine stehen muss, sondern Spaß machen kann.