Sommerfest mit 5000 Gästen zum Abschluss des Schillertages in Jena

Jena. Einmischen und gestalten: An der Universität Jena wurden am Freitag Promovierte geehrt und gefeiert. Insgesamt hatten sich 5000 Gäste im Festareal zusammengefunden.

Nach dem ökumenischen Schillertags-Gottesdienst fand der Festtag seinen Ausklang beim ausverkauften Universitätssommerfest. Dort verbrachten etwa 5000 Studierende, Beschäftigte und Gäste der Universität einen Abend mit kulturellen und kulinarischen Genüssen im illuminierten Festareal.

„Zwei Jahre mussten wir pandemiebedingt auf unser Universitätssommerfest verzichten. Wir haben allen Grund, unser Wiedersehen zu feiern“, sagte Präsident Walter Rosenthal. Aber er verwies auch darauf, dass angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine unbeschwertes Feiern in diesen Tagen kaum möglich sei. „Wir müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf um ihr Leben und ihre Freiheit unterstützen und dürfen nicht müde werden hinzusehen.“

Der höchste Festtag der Universität Jena trägt den Namen „Schillertag“, um an seine Antrittsvorlesung im Jahr 1789 zu erinnern. Dabei wurden auch die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der vergangenen zwölf Monate ausgezeichnet. Der Rowena-Morse-Preis für fortgeschrittene Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wurde an die Biochemikerin Anja Träger überreicht. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt die Leiterin einer interdisziplinären Nachwuchsgruppe im „Jena Center for Soft Matter“ für Entwicklungen und Untersuchungen von Polymeren für den Gentransfer, um so Grundlagen für neue Therapeutika zu legen. Hierfür identifizierte Träger mit ihrem Team biologische Hürden für die Anwendung von genetischem Material und entwickelte Konzepte, um diese Hürden effizient zu überwinden. Der nach der ersten an der Universität Jena promovierten Frau benannte Rowena-Morse-Preis wird von der Freundesgesellschaft der Universität finanziert.

Anja Träger vor der Tafel von Rowena Morse, der ersten Frau, die an der Universität Jena promoviert wurde. Anja Träger erhielt beim Schillertag den Rowena-Morse-Preis der Universität. Foto: Anne Günther / Universität Jena

Promotionsfeier mit 600 Doktorinnen und Doktoren

Die mit jeweils 750 Euro dotierten Dissertationspreise werden ebenfalls von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität gestiftet. Ausgezeichnet wurden während der Promotionsfeier Magdalena Steinhöfel (Theologische Fakultät), Philipp Köhler (Rechtswissenschaftliche Fakultät), Daniel Rodenburger (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Markus Wegewitz (Philosophische Fakultät), Philipp Baumbach (Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften), Jonas Brock (Fakultät für Mathematik und Informatik), Martin Hafermann (Physikalisch-Astronomische Fakultät), Carolin Müller (Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät), Marina Pekmezović (Fakultät für Biowissenschaften) und Thomas Kaas (Medizinische Fakultät). Der ebenfalls mit 750 Euro dotierte Dissertationsförderpreis des Alumni Jenenses e. V. ging an Elisa Hofmann.

Zuvor haben im Rahmen des Schillertages auch die anwesenden der insgesamt 600 Doktorinnen und Doktoren, die im vergangenen akademischen Jahr erfolgreich promoviert wurden, ihre Urkunden erhalten.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, dass wir uns einmischen und die Transformationsprozesse konstruktiv gestalten. Haben Sie den Mut, die Welt zu verändern, Visionen zu entwickeln und sie zu verfolgen. Suchen Sie auch in Krisensituationen nach den Gestaltungsmöglichkeiten“, sagte Rosenthal.