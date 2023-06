Zwangsadoptionen in der DDR: Forscher suchen dringend Zeitzeugen

Gera. Ein großes Forschungsprojekt will das Thema Zwangsadoptionen aufarbeiten. Diese Teilnehmer werden für die Studie gesucht.

Ein Forschungsteam der Universität Leipzig sucht Zeitzeugen für Zwangsadoptionen in der DDR. Die Erkenntnisse aus den Befragungen sollen ins Forschungsprojekt zur „Aufarbeitung von Zwangsadoptionen in der DDR/SBZ in der Zeit von 1945 – 1989“ einfließen.

Betroffene berichten den Beratern in verschiedenen Anlauf- und Beratungsstellen immer wieder von schwerwiegenden Eingriffen in das Erziehungsrecht durch die Referate der Jugendhilfe der DDR. Jedoch bleibt die Rekonstruktion ebensolcher Erzählungen anhand von Jugendhilfe-Akten bis heute sehr schwierig, da die Betroffenen selbst nur unvollständig und mitunter erst nach mehreren Anfragen Einsicht nehmen dürfen, heißt es in der Projektbeschreibung.

Wissenslücken zum Thema „Zwangsadoptionen“

Es bestehe noch immer eine beträchtliche Wissenslücke zum Thema „Zwangsadoptionen“ in der DDR trotz erster Forschungsarbeiten bezüglich des politischen Charakters von Adoptionen in der DDR beziehungsweise in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) in der Zeit zwischen 1945 und 1989. Es fehlen weiterhin umfassendere Erkenntnisse über erzwungene und politisch motivierte Fremdadoptionen.

Das Ziel des aktuellen Forschungsprojektes sei eine Analyse von Gelegenheitsstrukturen, die politisch motivierte Adoptionsverfahren ermöglichen konnten. Im Teilprojekt der Universität Leipzig wird vor allem aus psychologischer Perspektive untersucht, wie Adoptionen von den betroffenen Kindern erlebt wurden, ob und wie diese sich auf die Suche nach Unterlagen und Informationen gemacht haben und welche Auswirkungen dies hatte.

Team der Uni Leipzig sucht nach Zeitzeugen

Deshalb sucht das Team der Uni Leipzig nach Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Thema Zwangsadoptionen. Die Forscher wollen persönliche Gespräche führen und sind daher auf der Suche nach Betroffenen, die Erfahrungen mit Zwangsadoption in der DDR gemacht haben. Dies können sowohl adoptierte Kinder, leibliche Eltern und Adoptiveltern sowie andere Angehörige oder Personen sein, die Zeuginnen oder Zeugen von möglichen Zwangsadoptionen geworden sind. Eine Meldung ist über das eigens eingerichtete Onlineportal möglich.

Das Projekt wird vom Deutschen Institut für Heimerziehungsforschung geleitet und vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat gefördert, teilen die Wissenschaftler mit.

Aktuelle Nachrichten aus Thüringen:

• Sperrung am Hermsdorfer Kreuz geplant

• Geldautomat in Jena gesprengt

• Drucktest für die Rasenheizung im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena