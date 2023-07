Leserwanderung durch die Waldwildnis

Auf dem Urwaldpfad durch die Waldwildnis führte die Leserwanderung auf den Possen bei Sondershausen. Am Spatenbergturm (der nach 70 Stufen einen tollen Ausblick auf die Kali-Stadt bietet) wartet Stempel 109.

Steile Pfade, Wurzeltreppen, umgestürzte Stämme, Dickicht und Unterholz – die Waldwildnis auf dem Possen bei Sondershausen bietet einen starken Kontrast zu den bewirtschafteten Wäldern. „Hier darf die Natur wachsen, wie sie will“, erklärt Christina Wilck von der Natura 2000-Station in Sondershausen, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des gleichnamigen EU-Projekts das Gebiet überwacht. Am Samstag führte sie mit Felix Niklas Leserinnen und Leser unserer Zeitung bei einer Touringen-Tour auf dem Urwaldpfad zum Possen.

Der Spatenbergturm bietet nach 70 Stufen einen tollen Ausblick auf Sondershausen. Foto: Ingo Glase

Unterwegs verraten die Naturschützer die Besonderheiten der Waldwildnis: Sie ist seit fünf Jahren sich selbst überlassen, lediglich die offiziellen Wanderwege werden unterhalten. Links und rechts der Wege wächst die Flora ungezügelt, dichtes Laub, Büsche, Farne und Gehölze schirmen das Innere blickdicht ab und schützen so die scheuen Bewohner. „Seit der Wald aus der Nutzung genommen wurde“, erklärt Christina Wilck, „hat sich eine unglaubliche Artenvielfalt entwickelt. Tot- und Altholz wird nicht mehr entnommen, sondern bietet vielen Insekten wertvollen Lebensraum, den sie in bewirtschafteten Wäldern nur selten finden. So leben dort rund 1400 Käfer- und etwa 1500 Pilzarten, zudem viele Moose, Flechten, Spinnen und Asseln.“

Sandra Robinson aus Heilbad Heiligenstadt freut sich über alle drei Stempel, der Urwaldpfad bietet. Foto: Ingo Glase

Auch seltene Pflanzenarten wie Orchideen wachsen dort, im Dickicht verstecken sich viele Wildtiere. Zudem dient die Waldwildnis – ein Urwald ist es durch die jahrelange Bewirtschaftung nicht – dem Luchs und der Wildkatze als Trittstein auf deren Streifzügen vom Harz in den Hainich – und andersrum.

Der Kardinalsrote Schnellkäfer diente dem Wandersymbol für den Urwaldpfad als Vorlage. Foto: Ingo Glase

Über den Spatenbergturm, der nach 70 Stufen eine tolle Aussicht bietet, und das Rondell mit dem Ehrenmal erreicht man nach etwa drei Stunden den Possen. Der etwa einstündige Rückweg führt durch einen Wirtschaftswald – aufgeräumt, aber langweilig.

Auf den schönsten Thüringer Wanderwegen stehen derzeit 221 Stempelboxen. In den Tourenheften sind die Strecken ausführlich und mit vielen Tipps beschrieben. Ab zehn Stempeln können Abzeichen erworben werden – vom Hobby- bis zum Gold-Entdecker. Am 10. Juli erscheint das neue Tourenheft mit den nächsten 208 Stempelstellen, etwa im Gebiet der Drei Gleichen und rund um das Thüringer Meer. Alle Infos unter www.touringen.de