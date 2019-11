Der Thüringer Landtag hat eine neue Präsidentin – und sie ist erstmals eine Linke. Die frühere SED-Funktionärin Birgit Keller (60), die später für die Linke im Landtag saß sowie Landrätin und Infrastrukturministerin war, wurde so wie vier ihrer Stellvertreter gewählt. Nur die AfD-Kandidatin fiel durch. Protokoll eines Neubeginns mit vielen Fragezeichen.

8.15 Uhr: An der Fensterseite des Barocksaals in der Erfurter Staatskanzlei stehen die Minister des bisherigen rot-rot-grünen Kabinetts. Ihre Amtszeit wird in einigen Stunden enden, nämlich dann, wenn einen guten Kilometer weiter südlich der Landtag zusammentritt. Und so ruft der noch amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die noch amtierenden Kabinettsmitglieder einzeln nach vorne, wobei er – so viel Unterschied darf sein – die Linken und Grünen duzt, die Sozialdemokraten aber siezt. Er überreicht ihnen Schreiben, in denen er ihnen für ihre Arbeit dankt und gleichzeitig eine Bitte äußert, die de facto eine Aufforderung ist: Sie sollen, so wie er, auch nach dem Ende ihrer Amtszeit geschäftsführend im Amt bleiben, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. So sieht es die Verfassung vor. Landwirtschaftsministerin Birgit Keller wird nur gedankt: Sie soll ja, wenn alles klappt, am Mittag schon Landtagspräsidentin sein.

9 Uhr: Der bekennende Protestant Ramelow sowie viele Minister und Abgeordnete nehmen in der Thomaskirche an der ökumenischen Andacht teil, auch dies ist ein Ritual vor der Konstituierung des Landtags. Die Tageslosung stammt aus dem Brief von Paulus an die Philipper und klingt wie eine Botschaft an die Anwesenden, die bisherige politische Gegnerschaft zu vergessen: „Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist.“ Aber das wird, wie der Tag noch zeigen wird, so nicht funktionieren.

10.55 Uhr: Der Landtag füllt sich, die Abgeordneten kommen aus den letzten Sitzungen ihrer Fraktionen. Es ist klar, dass Linke, SPD und Grüne geschlossen für Keller stimmen werden. Die FDP hatte schon vorher angekündigt, sich geschlossen enthalten zu wollen. Aus CDU und AfD heißt es nun, dass die Abstimmung freigegeben sei, dass es also keine Wahlempfehlung gebe. So oder so: Die Abstimmung ist geheim.

11.04 Uhr: Und da ist schon die erste Premiere: Der AfD-Abgeordnete Karlheinz Frosch eröffnet die konstituierende Sitzung. Er hat mit 69 Jahren das höchste Alter unter allen Abgeordneten. Dass er in der AfD ist, ändert nichts daran, dass er der Alterspräsident ist und die Wahl Kellers leiten wird. Er referiert alle Formalitäten und gratuliert einer Abgeordneten zum Geburtstag: Es ist Corinna Herold, auch AfD.

11.12 Uhr: Frosch hält eine kurze Eröffnungsrede. Sie ist spektakulär unspektakulär: Er dankt den früheren Abgeordneten, vor allem der bisherigen Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU), die das Amt „würdevoll“ vertreten habe, wirbt für einen fairen und respektvollen Umgang. Als letzten Satz sagt er: „Wer alles Recht nur für sich beansprucht, lässt den anderen nur das Unrecht. Und das ist keine Basis.“ Beifall kommt nur von der AfD-Fraktion.

11.25 Uhr: Dann wird gewählt. In einer Ecke des Plenarsaales sind Wahlkabinen aufgebaut, neben denen die Wahlhelfer stehen: Die Abgeordneten werden einzeln aufgerufen und geben ihre Stimmen geheim ab.

11.37 Uhr: Die zweite Premiere ist perfekt: Keller ist die erste Parlamentspräsidentin der Linken in Deutschland. Sie wurde mit 52 Ja-Stimmen gewählt, das sind zehn Stimmen mehr, als Rot-Rot-Grün auf sich vereinigt. Es gab 28-Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen.

11.51 Uhr: Keller hält ihre Eröffnungsrede, spricht sich für einen respekt- und würdevollen Umgang aus und sagt: „Als Vertreterin der Partei, der ich vor 1989 angehörte und deren Nachfolgestrukturen ich seitdem angehöre, habe ich mich nie der Verantwortung entzogen, das SED-Unrecht in der DDR klar zu benennen.“ Sie bekommt Beifall von allen Fraktionen, auch alle AfD-Abgeordneten klatschen.

11.59 Uhr: Die neue Präsidentin darf schon mal üben: Die Geschäftsordnung und das Abgeordnetengesetz zu ändern, damit fünf Vizepräsidenten statt bisher zwei gewählt werden können, damit jede Fraktion berücksichtigt ist. Nur die AfD votiert gegen „diese Aufblähung“, wie es ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Möller formuliert. Allerdings soll die neue Lösung zumindest beim Gehalt nicht teurer werden. Die Zusatzdiät wird von bisher 70 Prozent des Grundgehalts auf nun 28 Prozent gesenkt. Hier stimmt auch die AfD mit Ja.

12.55 Uhr: Die Wahl der Vizepräsidenten hat begonnen.

13.24 Uhr: Die Kandidaten Henry Worm (CDU), Dorothea Marx (SPD), Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) und Dirk Bergner (FDP) sind gewählt. Aber es gibt eine nächste Premiere: Erstmals ist mit der AfD-Abgeordneten Tosca Kniese eine Kandidatin bei der Wahl der Vizepräsidentin durchgefallen. Sie erhält 39 Ja-Stimmen, 42 Abgeordnete votieren mit Nein, neun enthalten sich. Eine Rechnung: Wenn alle 42 Abgeordneten von Linke, SPD und Grüne mit Nein stimmten, alle 22-AfD-Abgeordneten mit Ja votierten und sich alle fünf FDP-Abgeordneten wie angekündigt enthielten, dann kamen aus der CDU 17 Ja-Stimmen für Kniese.

13.27 Uhr: Die AfD verzichtet vorerst auf einen zweiten Wahlgang.

14.05 Uhr: AfD-Mann Möller steht am Plenarsaal und sagt: „Erst wurde das Landtagsvizepräsidium vergrößert, um Kleinstparteien hineinzuholen. Dann wurde unsere Kandidatin aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht gewählt. Das ist eine Missachtung des Wählers.“ Man werde Gespräche mit den anderen Fraktionen führen und dann überlegen, ob man für die nächste Sitzung im Dezember einen neuen Wahlgang anmelde. Klar sei: Es bleibe bei Tosca Kniese als Kandidatin. „Wir stehen zu ihr.“

14.32 Uhr: SPD-Fraktionschef Matthias Hey ist auf dem Weg in sein Büro. Klar habe er gegen Kniese gestimmt, sagt er. „Demokratie bedeutet, dass man eine Wahl verlieren kann. Für mich gilt: keinen Millimeter nach rechts.“

Die Präsidentin und ihre Stellvertreter

Birgit Keller (Linke): Die 60-Jährige arbeitete in der DDR zuletzt in der SED-Kreisleitung Nordhausen. Nach 1990 betrieb sie einen Tankanlagenservice. 2009 wurde sie in den Landtag gewählt, ab 2012 war sie Landrätin in Nordhausen. 2014 übernahm sie das Infrastrukturministerium. Seit gestern ist sie Landtagspräsidentin.

Henry Worm (CDU): Auch Henry Worm (56) war bis 1989 in der SED, damit ist er der einzige Ex-Genosse in der CDU-Fraktion. Trotzdem gewann der Diplomingenieur aus Steinach bei Sonneberg die Nominierung gegen seine Kollegin Beate Meißner. Seit 2004 sitzt er im Landtag. Er wurde mit 62 Ja-Stimmen zum Vizepräsidenten gewählt.

Dorothea Marx (SPD): Von 1990 bis 1998 im Bundestag, seit 2009 im Thüringer Landtag und bereits seit 2017 Vizepräsidentin des Landtags, wurde Dorothea Marx gestern mit 57 Stimmen in das Amt wiedergewählt. Marx wurde 1957 in München geboren, wuchs in Hessen auf und arbeitete seit 1998 als Anwältin in Sondershausen.

Astrid Rothe-Beinlich (Grüne): Mit 54 Stimmen wurde Astrid Rothe-Beinlich zur Landtagsvizepräsidentin gewählt. In Leipzig 1973 geboren, erlebte sie die Wende in Erfurt, wo sie unter anderem an der Besetzung der Stasi-Zentrale beteiligt war. Die ausgebildete Deutsch-Ethik-Lehrerin sitzt seit 2009 im Thüringer Landtag und ist Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion.

Dirk Bergner (FDP): Der gebürtige Leipziger studierte Ende der 1980er-Jahre an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar, wurde Diplomingenieur für Straßenbau, seit 1994 Kommunalpolitiker in Hohenleuben und im Landkreis Greiz. Der 54-Jährige war 2009 bis 2014 im Landtag. Mit 48 Stimmen wurde er gestern zum Landtagsvizepräsidenten gewählt.