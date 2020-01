Linke im Kreistag will Familien von Schülern entlasten

Einen Antrag, in dem es um die finanzielle Entlastung von Familien mit Schülern in höheren Klassenstufen geht, möchte die Linksfraktion im Kreistag durchsetzen. Dabei geht es um die Erstattung der Kosten aus der Schülerbeförderung, die den Familien zusteht.

Allerdings gibt es gemäß der Erstattungsregelungen in Paragraf 7 der Satzung zur Schülerbeförderung im Kreis Weimarer Land Unterschiede. So werden die Kosten für die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel bei Schülern bis zur Klassenstufe 10 allgemeinbildender Schulen, Förderschulen, Berufsfachschulen und Berufsvorbereitungsjahr den Familien zu 100 Prozent vom Kreis erstattet.

Hingegen beträgt die Erstattung bei Schülern ab Klassenstufe 11 des Gymnasiums oder beruflichen Gymnasiums, der Berufsfachschulen et cetera lediglich 25 Prozent.

Und eben das ist das Thema für die Linksfraktion. In ihrem Antrag nämlich, den sie unlängst zunächst im Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis brachte, fordert sie, dass ab dem Schuljahr 2020/2021 für diese Schülergruppe 50 Prozent vom Kreis übernommen werden. Dieses in einem ersten Schritt, weitere Erhöhung des Kreis-Anteils perspektivisch nicht ausgeschlossen, so Gudrun Kittel für ihre Fraktion.

Der Kreistag muss letztlich darüber entscheiden. Zuvor dürften sich mit dem Thema aber diverse Ausschüsse befassen.

Zur Begründung des Antrags seitens der Linksfraktion jedenfalls heißt es unter anderem: Die derzeitige Regelung der Kostenübernahme von 25 Prozent stelle eine finanzielle Belastung der Schüler beziehungsweise deren Erziehungsberechtigter dar und benachteilige besonders Schüler aus dem ländlichen Raum.

Deshalb halte es die Linksfraktion im Kreistag für geboten, den Eigenanteil der Eltern schrittweise abzusenken.

Basis für die Satzungsregelung des Kreises ist das Thüringer Schulfinanzierungsgesetz. Danach können die Träger der Schülerbeförderung, in diesem Fall der Kreis Weimarer Land, die Einzelheiten der Erstattung selbstständig regeln. Dabei entscheiden die Kreistage über die Höhe des Anteils den die Eltern zu tragen haben.

Ob eine Änderung zugunsten der betroffenen Familien allerdings kommt, ist derzeit völlig offen. Immerhin würde eine Veränderung Mehrkosten für den Kreis mit sich bringen.

Fakt ist, dass der Kreis Weimarer Land im aktuellen Verwaltungshaushalt rund 2,7 Millionen Euro für die Schülerbeförderung eingestellt hat. Ein Teil davon, nämlich etwa eine halbe Million Euro, kann über Zuschüsse des Landes Thüringen abgedeckt werden, heißt es.