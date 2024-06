Am Sonntag verstarb ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Hildburghausen. Am Ortsausgang Richtung Schleusingen fuhr der 67-jährige Fahrer eines VW Tourans aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Feuerwehr wurde zum Unfallort alarmiert und sperrte die Straße für drei Stunden komplett. Ein Gutachter soll die Situation aufklären. © NEWS5 | Steffen Ittig