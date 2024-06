Schleusingen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar – möglicherweise löste ein technischer Defekt den Brand aus.

Auf der Autobahn 73 hat am Sonntagnachmittag auf der Fahrbahn in Richtung Suhl kurz vor Schleusingen ein Auto gebrannt. Weder zum genauen Hergang noch zur Brandursache konnte die Polizei am Montagmorgen Auskunft geben – möglich sei ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr habe den Brand nach einer halben Stunde vollständig gelöscht, hieß es. Niemand sei verletzt worden, die Fahrbahn sei für eine knappe Stunde voll gesperrt gewesen. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

dpa