Suhl. In Suhl wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Neben elektronischen Geräten wurde auch ein Auto entwendet.

In der Nacht zum Dienstag kam in einem Einfamilienhaus im Steiler Weg in Suhl zu einem Einbruch. Nach Polizeiangaben entwendeten die bislang unbekannten Täter neben elektronischen Geräten und anderen Wertgegenständen ein Auto. Damit flohen sie vom Tatort. Der gestohlene Volvo wurde im Bereich des Friedbergs geparkt und verschlossen gefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0149613/2024.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.