Barchfeld. Die Polizei hat in der Nacht einen Autofahrer in Südthüringen kontrolliert. Schnell stellten die Beamten fest, dass er viel zu jung war, um ein Auto fahren zu dürfen.

Wie die Bad Salzunger Polizei mitteilt, war der Fahrer des Hyundai erst 15 Jahre alt. Außerdem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Jugendliche wurde nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

red