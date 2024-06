Neuhaus am Rennweg. Ein Auto hat auf einem Fußweg in Südthüringen eine Frau erfasst und schwer verletzt. Wieso der Fahrer von der Straße abkam, ist noch unklar.

Eine 59-Jährige ist nach einem Unfall in Neuhaus am Rennweg am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Laut Polizei war ein 26-Jähriger mit seinem PKW die Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg von Lichte kommend in Richtung Stadtzentrum gefahren. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Mann dann mit seinem Auto von der Straße ab, geriet auf den Fußweg und stieß dort mit der 59-Jährigen zusammen.

Durch die Kollision wurde die Frau schwer, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an. Eine Alkoholbeeinflussung o.ä. des Fahrers konnte während der Unfallaufnahme ausgeschlossen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red