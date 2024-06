Schmalkalden. Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Südthüringen schwer verletzt worden. So kam es dazu:

Ein 36 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Schmalkalden von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwochabend habe ein 39 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen abbiegen wollen und dabei den Fahrradfahrer übersehen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 36-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Er kam in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

dpa