Sonneberg. Passanten haben einem Hund in Sonneberg geholfen, der mehr als eine Stunde in der Sonne angeleint war.

Passanten riefen am Dienstagmittag die Polizei zum City-Center in Sonneberg. Dort soll bereits seit einer Stunde eine Bulldogge in der prallen Sonne angeleint gewesen sein. Laut Polizei erlitt das Tier aufgrund dessen einen Kreislaufzusammenbruch, sodass ein Tierarzt informiert werden musste. Dieser konnte den Hund stabilisieren und behandeln.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Besitzerin zeigte sich unkooperativ und lehnte die Behandlung zunächst ab. Gegen die Frau wurde eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

