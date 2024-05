Eichsfeld. In Struth stößt ein junger Mopedfahrer mit einem Auto zusammen. Dabei zieht er sich Verletzungen zu.

Der 15 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades war nach Informationen der Polizei am Sonntagnachmittag auf der Annabergstraße in Struth unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Der 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

