Leinefelde. Unbekannte erbeuten in Leinefelde bei einem Einbruch hochwertiges Werkzeug. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen zu der Tat.

In der Nacht vom Freitag zum Samstag drangen Einbrecher in eine Gartenlaube in der Birkunger Straße in Leinefelde ein. Die unbekannten Täter entkamen mit Makita-Werkzeug im Wert von rund 580 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des Werkzeuges machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon: 03606/65 10 zu melden.

Nachrichten aus dem Eichsfeld

red