Eschwege. Die Polizeidirektion Werra-Meißner fahndet nach einem Mann. Das ist passiert:

Ein bislang Unbekannter hat bei drei Sparkassenfilialen in Hessen und Thüringen mit einer gestohlenen Kreditkarte mehr als 5000 Euro erbeutet. Bei den Bargeldabhebungen wurde der Täter gefilmt. Nun wenden sich die Ermittler mit dem Material an die Öffentlichkeit.

Ausgangspunkt war der Diebstahl einer Geldbörse aus einer Wohnung in Sontra-Diemerode, so die Polizeidirektion Werra-Meißner. Unbekannte waren am 11. Dezember 2023 nachmittags in die Wohnung eines Ehepaares eingedrungen und stahlen eine Geldbörse, in der auch Bargeld und Kreditkarten waren. Zudem erbeuteten sie die PINs der Karten.

In der Folge, so die Polizei, wurde noch am gleichen Tag gegen 17.39 Uhr ein vierstelliger Geldbetrag in der Bismarckstraße in Bebra in der Sparkassen-Filiale abgehoben. Am 12. Dezember 2023 gegen 11.09 Uhr wurde die Karte in der Bahnhofstraße in Eiterfeld bei der Sparkasse eingesetzt, am 13. Dezember um 11.27 Uhr erfolgte eine weitere Abhebung bei der Sparkasse in der Erfurter Straße in Arnstadt.

Ermittler erhoffen sich durch Bilder neue Hinweise

Nun erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise durch die Lichtbilder aus den Überwachungskameras. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 45 Jahre alten Mann mit dunklen, zurückgegelten Haaren, Seitenscheitel und einem markanten Haaransatz handeln. Bei der Tat war er mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze und einem weißen Emblem auf dem linken Ärmel, einem hellen Oberteil und einem dunkel-gemusterten Schal/Halstuch bekleidet. Er trug eine schwarze Hose, vermutlich eine Jeans, einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz sowie Sport-/Freizeitschuhe in den Farben weiß/schwarz/grau.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei unter Telefon: 05653 / 97660 entgegen.

red