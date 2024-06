Eichsfeld. Im Eichsfeld kam es zu einem dreisten Diebstahl. Vier Kompletträder und zwei Reifen wurden entwendet.

An der belebten Märther Straße in Burgwalde hatten Diebe keine Scheu, als sie Räder und Reifen im Wert von rund 500 Euro entwendeten. Die Tat ereignete sich am helllichten Tag am 28. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr, direkt vor einem Grundstück.

Unbemerkt entkamen die Diebe mit vier Kompletträdern und zwei Einzelreifen. Die Polizeiinspektion Eichsfeld sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03606 / 6510 zu melden.

red