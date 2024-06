Heiligenstadt. Eine Auseinandersetzung ruft im Eichsfeld die Polizei auf den Plan. Am Ende klicken für einen der Beteiligten die Handschellen.

Auf dem Parkplatz eines Marktes in der Nordhäuser Straße in Heiligenstadt kam es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz für die Polizei und den Rettungsdienst.

Dort waren nach Angaben der Beamten mehrere Personen in einen Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Grund des Disputs war demnach eine Sachbeschädigung.

Einer der Beteiligten flüchtete zunächst, konnte aber im Umfeld des Marktes aufgegriffen werden. Der Mann befand sich in einem Ausnahmezustand, sodass er in eine Spezialklinik für psychosomatische Krankheiten gebracht wurde, so die Polizei. Zuvor hatte er sich den Maßnahmen der Beamten widersetzt.

Gegen einen anderen Beteiligten des Streits bestand ein Haftbefehl. Zur Vollstreckung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, teilt die Polizei mit.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red