Worbis. In Worbis kontrollieren Polizisten einen Autofahrer. Sie werden prompt fündig.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstagmorgen um 3.25 Uhr der Fahrer eines VW Transporter in der Nordhäuser Straße in Worbis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest wies bei dem Mann einen Wert von 1,07 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Reifenstein durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, so die Polizei.

red