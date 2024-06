Heiligenstadt. Bei einem Unfall ist im Eichsfeld ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unglück:

In Heiligenstadt ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am Sonntag gegen 17.45 Uhr am Kasseler Tor zu einer Kollision mit einem Volkswagen gekommen. Der Autofahrer hatte nach eigenen Angaben beim Einfahren in den fließenden Verkehr den Radfahrer übersehen.

Es kam zur Kollision. Der zu Fall gekommene Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

