Leinefelde-Worbis. The BossHoss und Kerstin Ott erwarten die Fans in diesem Jahr auf dem historischen Terrain unterhalb der Burg Scharfenstein im Eichsfeld. Das müssen Konzertbesucher bei der Anreise berücksichtigen:

Die Vorbereitungen für die zwei Großveranstaltungen auf dem Gelände unterhalb der Burg Scharfenstein laufen auf Hochtouren. Erwartet werden am Freitag, 14. Juni, The Bosshoss und am Samstag, 15. Juni, gibt sich Kerstin Ott die Ehre auf der großen Bühne, die in dieser Woche noch aufgebaut wird.

Wie in den vergangenen Jahren auch wird es für die Besucher der zwei Konzerte einen Shuttle-Service mit Bussen geben. Mit dem Busshuttle geht es für die Gäste auf das Veranstaltungsgelände auf dem Scharfenstein, wenn The BossHoss und Kerstin Ott die große Open-Air-Bühne rocken.

Ab 15 Uhr fahren die Shuttle-Busse in regelmäßigen Abständen

Die Konzertbesucher sollen die öffentlichen Parkplätze in Leinefelde nutzen und sich anschließend an eine Bushaltestelle der Stadtbuslinie begeben, teilt die Stadt Leinefelde-Worbis mit. An beiden Tagen werden die Busse jeweils ab 15 Uhr die Haltestellen anfahren, sodass eine rechtzeitige Anreise auf der Burg Scharfenstein möglich ist.

In regelmäßigen Abständen werden die Haltestellen bis zum Konzertbeginn angefahren, sodass niemand Sorge haben muss, nicht rechtzeitig auf den Scharfenstein zu gelangen. Der Fahrpreis für den Bus ist mit dem Konzertticket bereits beglichen. Nach Veranstaltungsende bringen die Busse die Gäste wieder nach Leinefelde an die Bushaltestellen zurück.

Auf dem Gelände rund um die Burg Scharfenstein selbst stehen keine Parkplätze an den beiden Konzerttagen zur Verfügung. Die Zufahrtsstraßen aus Richtung Beuren und Kreuzebra zur Burg werden ab zirka 13 Uhr gesperrt und sind nur noch für Kraftfahrer mit Durchfahrtgenehmigung passierbar.

Kerstin Ott freut sich auf das Konzert unterhalb der Burg Scharfenstein. (Archivfoto) © FUNKE Foto Services | Oliver Mueller

Zufahrtsstraßen zur Burg Scharfenstein werden gesperrt

Mobilitätseingeschränkte Personen werden gebeten, ebenfalls die Pendelbusse zu benutzen, die selbstverständlich auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind, heißt es in der Mitteilung der Stadt Leinefelde-Worbis.

Auch Kerstin Ott freut sich schon sehr auf ihr Live-Konzert auf dem Scharfenstein und darauf, einen unvergesslichen Abend mit ihren Fans zu verbringen. Die Sängerin räumte mit ihren Hits wie „Die immer lacht“ und „Regenbogenfarben“ Preise ab. Sie verzeichnet beeindruckende Zahlen: 1,6 Millionen verkaufte Einheiten, fünf Top-4-Alben, über 700 Millionen Streams und mehrere Gold- und Platin-Awards. Ihre „Best Ott“-Tournee zeigt erneut, wie sehr ihre Fans sie schätzen. Mit einem Sound, der Genregrenzen überwindet und berührt, wird sie auch auf dem Scharfenstein für einzigartige Momente sorgen.

Die Cowboys von The BossHoss rocken am Freitag den Scharfenstein. (Archivfoto) © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Die Berliner Band The BossHoss feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Seit dem Durchbruch 2004, mit ihrem ersten Major-Deal, hat sich die Gruppe zu einer der führenden Rock-Bands in Deutschland entwickelt. Ihr Markenzeichen: energetischer Country-Rock kombiniert mit Rockabilly, Neonblues und Pop.

Der Einlass für das Konzert mit The Bosshoss startet am Freitag, 14. Juni, um 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Einlass für Kerstin Ott ist am Samstag, 15. Juni, ab 18 Uhr geplant, das Konzert startet um 20 Uhr.

Wer sich noch kein Ticket gesichert hat, hat jetzt noch die Möglichkeit dazu. Diese gibt es im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de sowie im Leinefelder Bürgerbüro. Restkarten werden für beide Konzerte auch an der Abendkasse erhältlich sein.

