Eichsfeld. In Heiligenstadt wird bei Rosenduft gefeiert und kann in historische Gewänder geschlüpft werden. Für Interessierte öffnen sich im Eichsfeld auch mehrere Türen.

Erinnerung an den Volksaufstand von 1953

Anlässlich des 71. Jahrestags des Volksaufstands in der DDR gedenkt der Trägerverein Grenzlandmuseum Eichsfeld am Montag, 17. Juni, der Opfer der kommunistischen Diktaturen und der Opfer der deutschen Teilung mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal am Grenzlandweg in Teistungen. Sie beginnt um 16 Uhr. Mehr als eine Million Menschen ging im Juni 1953 an rund 700 Orten auf die Straße, um für mehr Freiheit zu demonstrieren und ihre Unzufriedenheit mit dem politischen System zum Ausdruck zu bringen. Der Volksaufstand wurde mithilfe der sowjetischen Armee militärisch niedergeschlagen. Zwischen 1954 und 1990 war der 17. Juni der „Tag der Deutschen Einheit“ in der Bundesrepublik Deutschland.

Stadtratssitzung in Heiligenstadt ist verlegt

Eigentlich sollte die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates der Stadt Heiligenstadt am Donnerstag, 13. Juni, stattfinden. Doch der Termin ist abgesagt. Die konstituierende Sitzung findet nun am Mittwoch, 19. Juni, 17 Uhr, im Plenarsaal im Rathaus am Marktplatz statt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dabei werden die Stadtratsmitglieder vereidigt und auch die Ausschüsse der Stadt besetzt. Die Sitzung ist öffentlich, interessierte Bürger sind willkommen.

Rosenfest in Heiligenstadt mit Eröffnung neuer Ausstellung

Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt lädt am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, zum Rosenfest. Der Singkreis St. Aegidien Heiligenstadt und der Eichsfelder Kammermusikkreis singen für die Gäste. Moderiert wird der Nachmittag von Chormitglied Hans-Georg Kleppe. Im Anschluss wird ein neuer Ausstellungsbereich in der Dauerausstellung eröffnet, in dem alle Besucherinnen und Besucher in historische Kostüme schlüpfen können. Der Raum bietet einen Einblick in das Alltagsleben der Familie Storm und vermittelt ein Gefühl für den Umgang mit Kleidung in der damaligen Zeit. Es besteht die Möglichkeit, sich über Kleidung in Theodor Storms Leben und Novellen in seiner Zeit in Heiligenstadt zu informieren.

Dafür wurden von einer Theaterschneiderin Kostüme für eine fünfköpfige Familie nach Vorbild von Fotos der Familie Storm angefertigt. Damit die Kostümierungen der Besucher auch festgehalten werden können, ist im Ausstellungsraum eine Fotoecke eingerichtet; hier können Familienfotos und Gruppenbilder entstehen.

Der Theodor-Storm-Verein verzaubert die Gäste im Rosengarten mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Frau sein - glücklich sein

In der Reihe „Empowerment für Frauen“, bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 12 Uhr, einen speziellen Workshop an. Er steht unter dem Titel „Frau.SEIN. Familie – Alltag – Beruf – Gesellschaft“ und beschäftigt sich mit Herausforderungen und Betrachtungsebenen im gegenwärtigen Verständnis von Glaubenssystemen, Rollen, Mustern, Zuschreibungen und Sprache. Es geht weiter um wegweisende Impulse und neue Perspektiven für ein anderes Selbstverständnis.

Begleitet wird der Workshop von Sarah und Marita Khan. Letztere nimmt Anmeldungen unter der Telefonnummer 0176 / 51693712 entgegen. Teilnehmende werden um eine kleine Spende gebeten.

Die alte Grundschule in Worbis wurde saniert und beherbergt nun ein weiteres Dienstgebäude des Staatlichen Schulamtes Nordthüringen.

Tag der offenen Tür beim Schulamt

Von 10 bis 14 Uhr lädt das Staatliche Schulamt Nordthüringen am Samstag, 15. Juni, in das neue Dienstgebäude in der Langen Straße 19 in Worbis zu einem Tag der offenen Tür ein. Neben dem Vorstellen des Gebäudes nach der Sanierung der alten Grundschule werden auch verschiedene Aufgabenbereiche des Staatlichen Schulamtes an Stationen vorgestellt, und es stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, teilt Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus mit.

Urania lädt zu Firmenbesuch ein: Melkroboter werden vorgestellt

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld setzt mit dem Besuch des landwirtschaftlichen Unternehmens Lever Agrar AG in Heiligenstadt ihre Veranstaltungsreihe „Urania öffnet Türen“ fort. Geschäftsführer Ingolf Lerch stellt sein Unternehmen vor, das neben dem Ackerbau auch eine umfangreiche Milchproduktion mit Melkrobotern betreibt. Lerch, auch Vorsitzender des Eichsfelder Bauernverbandes, wird auch über die agrarpolitischen Probleme der Landwirtschaft sprechen.

Treffpunkt ist am Mittwoch, 26. Juni, 14 Uhr, am Sitz des Unternehmens in Heiligenstadt. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich, weil die Teilnehmerzahl auf maximal 25 Personen begrenzt ist. Interessenten melden sich bei der Urania unter Telefon: 03605 / 546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

