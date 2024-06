Eichsfeld. Im Eichsfeld gibt es am Wochenende viel zu erleben. Auf Burg Scharfenstein wird gerockt, es gibt Gemeindefeste, offene Türen und eine Menge Herz für Kinder.

Rock und Pop, aber auch seltene Einblicke, das Mittelalter und Geburtstage spielen am Wochenende, 14. bis 16. Juni 2024, im Eichsfeld eine große Rolle im Veranstaltungsangebot. Die Wochenendtipps reichen quer durch den Landkreis.

1. The BossHoss und Kerstin Ott auf Burg Scharfenstein

Das diesjährige Open Air auf Burg Scharfenstein zieht sich über zwei Abende. Am Freitag, 14. Juni, stehen ab 19.30 Uhr „The BossHoss“ mit ihrem Countryrock auf der Bühne. Am Samstag, 15. Juni, startet die Show mit Kerstin Ott um 20 Uhr. Einlass ist Freitag ab 17.30 Uhr, Samstag ab 18 Uhr. Die Stadt Leinefelde hat einen Shuttleservice von Leinefelde eingerichtet.

2. Festlichkeiten zu 900 Jahre Großbodungen

In Großbodungen wird weiter das 900-jährige Dorfjubiläum gefeiert. Die Blechbuben wollen am Freitag, ab 20 Uhr, in der Festhalle für Stimmung sorgen, ab 1 Uhr ist Party mit DJ Mike an der Reihe. Kinozeit ist am Samstag. Um 17 Uhr gibt es für Kinder den Film „Raus aus dem Teich“ in der Festhalle, um 21 Uhr als Freilichtveranstaltung für die Erwachsenen „Der Schuh des Manitu“ im Kirchgrund. Krönende Abschlüsse der Festwoche sind am Sonntag, 16. Juni, der ökumenische Gottesdienst im Kirchgrund und ab 13 Uhr der Festumzug, an dem um die 20 Wagen und Fußgruppen teilnehmen werden. Geschlagen wird der Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

3. Rosenfest in Heiligenstadt mit Eröffnung neuer Ausstellung

Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt lädt am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, zum Rosenfest. Der Singkreis St. Aegidien Heiligenstadt und der Eichsfelder Kammermusikkreis singen für die Gäste. Moderiert wird der Nachmittag von Chormitglied Hans-Georg Kleppe. Im Anschluss wird ein neuer Ausstellungsbereich in der Dauerausstellung eröffnet, in dem alle Besucherinnen und Besucher in historische Kostüme schlüpfen können. Der Raum bietet einen Einblick in das Alltagsleben der Familie Storm und vermittelt ein Gefühl für den Umgang mit Kleidung in der damaligen Zeit.

Es besteht die Möglichkeit, sich über Kleidung in Theodor Storms Leben und Novellen in seiner Zeit in Heiligenstadt zu informieren. Dafür wurden von einer Theaterschneiderin Kostüme für eine fünfköpfige Familie nach Vorbild von Fotos der Familie Storm angefertigt. Damit die Kostümierungen der Besucher auch festgehalten werden können, ist im Ausstellungsraum eine Fotoecke eingerichtet; hier können Familienfotos und Gruppenbilder entstehen. Der Theodor-Storm-Verein verzaubert die Gäste im Rosengarten mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

4. Technisches Hilfswerk zeigt Herz beim Tag der offenen Tür

Das Technische Hilfswerk (THW) in Heiligenstadt lädt am Samstag Groß und Klein von 10 bis 16 Uhr zu einem großen Tag der offenen Tür auf sein Gelände im Pferdebachtal ein. Es gibt eine große Technikschau, an der sich auch Partner-THWs aus anderen Thüringer Regionen beteiligen, Spiel und Spaß für die kleinen Gäste und mehr zu erleben. Beim Kuchenbasar der THW-Jugend gehen die Erlöse in die Spendenbox für das Eichsfelder Palliativ- und Hospizzentrum Hope. Für das leibliche Wohl ist auch mit Herzhaftem gesorgt.

5. Antoniuswallfahrt mit Gemeindefest

Der katholische Kirchort Neuendorf im Eichsfeld feiert jedes Jahr im Juni traditionell einen Gottesdienst an der Antoniuskapelle. Sie wurde im Jahr 1848 errichtet. Dieses Jahr findet er am Sonntag, 16. Juni, 10.15 Uhr, statt, die Prozession zur Antoniuskapelle beginnt um 9.45 Uhr an der Kirche. In diesem Jahr hat Pater Mariusz Bykowski, Franziskaner-Minorit aus Dingolfing in Bayern, seine Zusage als Hauptzelebrant und Gastprediger gegeben. Er ist schon viele Jahre mit Ortspfarrer Tobias Reinhold befreundet. Pater Mariusz stammt aus Polen, ist aber seit vielen Jahren in Deutschland tätig. Anschließend sind alle Neuendörfer und Gäste zum Gemeindefest eingeladen.

Und das ist auch noch los:

Am Sonntag feiert die Kirchengemeinde St. Gertrud in Dingelstädt das 600-jährige Jubiläum der „Kleinen Kirche“ mit einem Gemeindefest auf dem Marienplatz in Dingelstädt. Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Im Anschluss findet dort ein Fest der Begegnung statt. Gegen 15 Uhr wird eine Schlussandacht in der Marienkirche sein. An diesem Tag wird es auch verschiedene Aktivitäten für Kinder geben und ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Marienkirche, auch genannt „Maria im Busch“, ist eine der ältesten Kirchen des Eichsfeldes und gilt als Wahrzeichen von Dingelstädt.

Das Kammermusik-Ensemble „Ars canendi“ hat sich der Pflege der Musik des Mittelalters und der Renaissance verschrieben und gibt am Sonntag, 16. Juni, in der Kirche Peter und Paul in Worbis um 15 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Durch die Zeiten – Eine musikalische Pilgerreise“. Das Repertoire erstreckt sich vom „Merseburger Zauberspruch“ über die „Cantigas de Santa Maria“ bis hin zu traditionellen Weisen aus Deutschland und Europa. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

In Haynrode wird am Samstag auf dem Sportplatz Sommerfest gefeiert. Es soll ein Fest für die ganze Familie werden. Los geht es um 14 Uhr, eine Stunde später wird der Rosenexpress aus Sangerhausen aufspielen, und das Tanzbein kann geschwungen werden. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Sackhüpfen, Eierlaufen und mehr, auch die Kinder des Karnevalclubs treten auf. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Von 10 bis 14 Uhr lädt das Staatliche Schulamt Nordthüringen am Samstag, 15. Juni, in das neue Dienstgebäude in der Langen Straße 19 in Worbis zu einem Tag der offenen Tür ein. Neben dem Vorstellen des Gebäudes nach der Sanierung der alten Grundschule werden auch verschiedene Aufgabenbereiche des Staatlichen Schulamtes an Stationen vorgestellt, und es stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, teilt Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus mit.