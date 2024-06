Eichsfeld. Der Musiker feiert ein Open-Air-Konzert mit zahlreichen Gästen. Es bildet den Auftakt zum großen Schützenfest.

Etwa 1600 Menschen besuchten am Wochenende den Autritt von Heinz Rudolf Kunze in Effelder. Bei bestem Wetter und guter Stimmung feierten sie mit dem Sänger und Liedermacher dessen Konzert und eine anschließende Aftershow-Party unter freiem Himmel auf dem Platz hinter der Festhalle.

Das Konzert war einer der Höhepunkte des großen Schützenfestes in Effelder und bildete dessen Auftakt. Der dortige Schützenverein begeht in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Das eigentliche Festwochenende beginnt am 14. Juni und zieht sich bis Montag, 17. Juni.

Der Schützenverein Sankt Hubertus Effelder wurde im Frühjahr 1874 gegründet und ist damit der älteste Verein des Ortes. Er zählt derzeit 108 Mitglieder.

