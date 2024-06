Eichsfeld. Ein neuer Stadtrat, eine Lohnerhöhung, eine gesperrte Straße und mehr: Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seinen Nachbarregionen.

Erste Sitzung des Stadtrates von Leinefelde-Worbis nach der Wahl

Im Rathaus Wasserturm findet am Donnerstag, 13. Juni, 16 Uhr, die konstituierende Sitzung des neu gewählten Stadtrates der Stadt Leinefelde-Worbis statt. Dabei werden unter anderem die Stadtratsmitglieder verpflichtet sowie die Ortsteilbürgermeister ernannt. Darüber hinaus stehen die Bildung der Ausschüsse und die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten auf der Tagesordnung. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung haben Bürger die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Mehr Geld für Maler und Lackierer

Die rund 350 Maler und Lackierer im Landkreis Eichsfeld bekommen laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mehr Geld. Sowohl beim Mindest- als auch beim Tariflohn habe es ein Plus gegeben, heißt es seitens der Gewerkschaft. „Der neue Mindestlohn regelt, dass kein Maler und kein Lackierer weniger als 15 Euro pro Stunde verdienen darf. Wer als Quereinsteiger arbeitet, muss mindestens 13 Euro bekommen. Daran müssen sich alle 64 Malerbetriebe im Landkreis Eichsfeld halten“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG Bau Nordthüringen, Matthias Lötzsch.

Das sei allerdings nur die „absolute Lohnuntergrenze“. Die Gewerkschaft habe auch einen höheren Tariflohn für die Maler und Lackierer durchgesetzt. Der liege jetzt bei 18,44 Euro pro Stunde, so Matthias Lötzsch. Erfahrene Gesellen verdienen damit nach Angaben der IG Bau Nordthüringen gut 3.190 Euro im Monat. Die Gewerkschaft rät allen Beschäftigten, ihren Lohnzettel zu prüfen.

Kräuterwanderung für Groß und Klein

Der Naturschutzbund Obereichsfeld (Nabu) lädt am Dienstag, 18. Juni, von 17 bis 19 Uhr, zu einer „Sommer-Sonne-Kräuter-Wanderung“ ein. Treffpunkt ist das Naturschutzzentrum Reifenstein. Die gesammelten Pflanzen werden im Anschluss im Nabu-Zentrum verarbeitet, dazu gibt es Tipps und Informationen rund um die verschiedenen Kräuter. Vor allem Kinder sind herzlich willkommen, da man junge Menschen für das nachhaltige Leben sowie Natur- und Umweltschutz sensibilisieren wolle, heißt es. Die Materialkosten belaufen sich auf drei Euro, die Teilnahmegebühr auf 15 Euro (Nabu-Mitglieder zahlen zwölf Euro). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen nehmen kostenlos teil. Anmeldung per E-Mail an k.lehmann@eichsfeld.nabu-thueringen.de oder unter der Telefonnummer 01578/2900165.

Kleine Landwirte packen mit an

Kleine Landwirte sind am Samstag, 15. Juni, von 9.30 bis 11 Uhr, eingeladen, sich auf Gut Herbigshagen an der Versorgung der Hoftiere zu beteiligen. Dann heißt es Füttern, Tränken, Stall ausmisten und mehr. Die Teilnehmer greifen dem Landwirtschafts-Team unter die Arme. Hühner, Kaninchen, Schweine und Co. haben Hunger und warten schon auf ihr Frühstück.

Dabei erfahren die kleinen Landwirte mehr über die Arbeit in einem Bioland-Betrieb. Teilnehmende Erziehungsberechtigte werden gebeten, ihre Kinder während der Veranstaltung zu begleiten. Bitte Gummistiefel oder strapazierfähiges Schuhwerk mitbringen. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre, die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Anmeldung und Information: Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen, Sielmann-Weg 1, 37115 Duderstadt, unter der Telefonnummer: 05527/914208 oder per E-Mail an besucherservice@sielmann-stiftung.de.

Sanierung der Kreisstraße

Auf der Kreisstraße K 11 im Landkreis Göttingen beginnen am Montag, 17. Juni, Sanierungsarbeiten. Dies teilt das Göttinger Landratsamt mit. Im ersten Bauabschnitt wird die K 11 ab der Landstraße L 569 bis zum Ortsausgang Sattenhausen (Abzweig Sportplatz) für etwa drei Wochen voll gesperrt.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anschließend wird die freie Strecke zwischen Sattenhausen und Potzwenden für zirka zwei Wochen gesperrt. Der dritte und letzte Bauabschnitt umfasst die Ortsdurchfahrt Potzwenden und die freie Strecke bis zur L 574. Dieser Bauabschnitt wird ebenfalls für etwa drei Wochen voll gesperrt sein. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert, heißt es seitens des Göttinger Landratsamtes.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red