Eichsfeld. Die Polizei Eschwege berichtet von mehreren Geldbörsendiebstählen in Lebensmittelmärkten. Betroffen war auch eine Eichsfelder Seniorinnen.

Mehrere Diebstähle wurden der Polizei Eschwege aus dem Werra-Meißner-Kreis gemeldet. Den Betroffenen wurden ihre Geldbörsen in verschiedenen Lebensmittelmärkten entwendet. Auch eine Eichsfelder Seniorin wurde Opfer bei ihrem Einkauf.

Im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege lies die 73-Jährige aus der Gemeinde Schimberg ihr Portemonnaie kurzzeitig unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 10 und 10.15 Uhr.

In Sontra wurde ein 64-jähriger Mann bereits am Dienstag gegen 16 Uhr im dortigen Lidl-Markt bestohlen. Der Mann hatte zuvor eingekauft, die Geldbörse dann in die Hosentasche gesteckt und seine Einkäufe im Auto auf dem Parkplatz verstaut, teilt die Eschweger Polizei mit. Anschließend brachte er den Einkaufswagen zurück und fuhr nach Hause, wo der 64-Jährige das Fehlen des Geldbeutels bemerkte. Der Schaden wurde mit insgesamt 100 Euro angegeben, darunter Bargeld, Führerschein, Personalausweis und Krankenkassenkarte.

Auch eine 72-jährige Dame aus Bad Sooden-Allendorf vermisste ihr Portemonnaie, nachdem sie es kurzzeitig in ihrem Einkaufswagen im Aldi-Markt unbeaufsichtigt ließ. Der Verlust belief sich auf 150 Euro.

Im Lidl-Markt in Witzenhausen wurde ein 70-jähriger Mann aus Neu-Eichenberg am Mittwoch gegen 12.15 Uhr bestohlen. Im Bereich des Obts- und Gemüsestandes haben die Täter offenbar unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein und keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen. Sie bittet zudem um Mithilfe: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sollen sich melden.

Kontakt zur Polizei Eschwege unter Telefon 05651/9250.

red